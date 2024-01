Laissez-vous pousser : Le mouvement "Januhairy" veut que nous acceptions les poils du corps.

Mais depuis six ans, cette période est également marquée par "Januhairy", une initiative qui met les femmes au défi de poser leur rasoir pour le mois. Malgré son nom, le message est toujours d'actualité et le compte Instagram officiel de la campagne, qui compte plus de 40 000 followers, publie des images de femmes célébrant leurs poils corporels tout au long de l'année dans le but de les normaliser.

"Januhairy est libérateur parce qu'il vous fait réfléchir à la façon dont vous traitez votre corps et pourquoi", a déclaré la fondatrice de Januhairy, Laura Jackson, au journal britannique Metro en 2021, ajoutant : "Peut-être que bientôt, nous serons arrivés à un point où les gens pourront faire ce qu'ils veulent en matière de pilosité corporelle et où nous n'aurons même plus besoin d'en parler. Ce serait quelque chose".

S'il existe des preuves que les Égyptiens, les Romains et les Européens de la Renaissance pratiquaient l'épilation, le statu quo pour les femmes en Occident - à savoir que les aisselles, les jambes, le maillot et les lèvres supérieures sans poils sont socialement plus acceptables - est apparu après que les hommes de la Première Guerre mondiale sont rentrés chez eux avec des rasoirs de sécurité jetables, et que les femmes les ont essayés à leur tour.

La mode évoluait également, avec des vêtements qui dévoilaient davantage de peau - des hauts sans manches qui révélaient les aisselles, par exemple, et des ourlets plus hauts qui montraient davantage les jambes du porteur. Le fabricant de rasoirs Gillette y voit une occasion en or et lance en 1915 la "Milady Decolette". Diverses publicités de l'époque le présentent comme la solution d'une femme "soignée" à "un problème personnel embarrassant".

"C'était une décision très consciente (de la part de Gillette) d'étendre agressivement son marché aux femmes", a déclaré Breanne Fahs, professeur d'études sur les femmes et le genre à l'université d'État de l'Arizona, lors d'un entretien téléphonique avec CNN.

Ce marketing a coïncidé avec l'essor de la photographie de mode dans les magazines, ce qui a permis aux images des nouvelles normes de beauté de se répandre comme une traînée de poudre. Un siècle plus tard, les poils féminins restent tabous pour beaucoup, même dans les sociétés qui célèbrent les bienfaits de tout ce qui est "naturel" ailleurs, des cosmétiques à l'alimentation.

Une norme puissante

En 2021, une étude réalisée par la société d'études de marché YouGov a révélé que 59 % des Britanniques considéraient les poils des aisselles comme "inesthétiques", les hommes et les femmes partageant largement ce point de vue, avec respectivement 57 % et 61 %. L'étude a également révélé que les attitudes étaient liées à la génération, les jeunes étant moins enclins à trouver la pilosité corporelle ou faciale féminine inesthétique, et les jeunes femmes en particulier acceptant mieux la pilosité corporelle féminine.

Il est certain que la pilosité corporelle est de plus en plus visible dans les milieux grand public : Le hashtag #bodyhairpositivity a été vu plus de 214 millions de fois sur TikTok, la marque de rasoirs Billie montre des poils sur ses modèles et un produit de beauté appelé Fur Oil est disponible pour tous ceux qui veulent adoucir leurs poils pubiens ou ceux des aisselles.

Toutefois, le tableau d'ensemble révèle une histoire moins progressiste.

"Les taux de conformité en matière d'épilation sont incroyablement élevés", a déclaré Mme Fahs, qui a cité une étude selon laquelle entre 92 et 99 % des femmes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans une grande partie de l'Europe occidentale s'épilent régulièrement les jambes et les aisselles. "C'est vraiment choquant pour une norme qui ne présente aucun avantage pour la santé : nous ne pouvons pas obtenir un tel niveau de conformité avec le port de la ceinture de sécurité ou le brossage des dents. Il est étonnant de constater à quel point cette norme est puissante".

En effet, bien que l'activisme en matière de pilosité corporelle soit plus visible et que des initiatives comme Januhairy gagnent du terrain, Mme Fahs a déclaré que "nous voulons croire que les gens se rebellent plus qu'ils ne le font en réalité... nous ne voyons pas de données confirmant que (l'augmentation de la pilosité corporelle féminine) est une tendance généralisée", ajoutant que l'épilation pubienne "ne fait qu'augmenter".

Remettez en question vos idéaux de beauté

Roxanne Felig, 27 ans, originaire de Tampa, en Floride, qui prépare un doctorat en psychologie sociale, publie régulièrement sur les médias sociaux des articles sur son choix de se laisser pousser les poils du corps et figure sur le compte Instagram Januhairy. Il s'agit d'un choix personnel qui suscite de nombreuses critiques de la part d'inconnus, en particulier sur l'internet.

"La plupart du temps, ces critiques émanent de femmes, ce qui semble tellement contradictoire", a-t-elle déclaré à CNN par téléphone. "Cela devient vraiment agressif. Des gens me laissent des émojis de vomi et me disent que je suis dégoûtante".

Ces réactions font écho aux expériences d'Esther Calixte-Bea, 27 ans, une artiste de Montréal, qui figure également sur le compte Instagram de Januhairy et utilise sa pratique créative pour documenter son corps, avec les poils de la poitrine qu'elle a passé des années à épiler malgré la douleur, l'irritation et même l'infection qu'ils lui causaient.

"Il y a des commentaires haineux, parfois racistes, mais il n'y a jamais rien de nouveau, c'est très répétitif ; les gens mettent toujours des emoji de singe ou de gorille", a déclaré Calixte-Bea, qui a également figuré sur le compte Instagram de Januhairy. "Au début, j'étais offensée, mais je m'y suis habituée maintenant".

La réaction la plus brutale a été celle d'une personne : "La pire que j'ai eue, ce sont deux hommes qui m'ont filmée".

La pilosité féminine est également racialisée. Historiquement, il existe d'innombrables exemples de pouvoirs coloniaux imposant l'épilation comme moyen de contrôle ou de punition, et la suggestion de Charles Darwin (dans son livre "Descent of Man" de 1871) selon laquelle une pilosité excessive était primitive a donné lieu à des récits troublants liés à la respectabilité et à l'hygiène.

"Les femmes de couleur ont souvent des poils beaucoup plus foncés", explique le professeur Fahs. "Les implications ne sont pas les mêmes selon que l'on a des cheveux blonds clairs ou des cheveux plus foncés et plus grossiers.

Compte tenu de tous ces éléments, il est facile de comprendre que les enjeux de l'épilation soient plus importants pour les femmes de couleur.

"Le jugement extérieur peut être très effrayant, mais pour normaliser quelque chose, il faut que davantage de personnes le voient", a déclaré Mme Calixte-Bea. Je ne peux pas me contenter de dire "je veux normaliser la pilosité corporelle", mais (ne pas montrer ma) pilosité corporelle.

L'emplacement des poils corporels présente également différents niveaux d'acceptabilité.

"Les poils des aisselles continuent d'être considérés comme les plus dégoûtants ou les plus difficiles à tolérer", déclare le professeur Fahs, soulignant qu'elle a écrit sur une multitude de sujets controversés, mais que les poils des aisselles sont ceux qui "rendent les gens vraiment furieux parce qu'ils sont perçus comme une plus grande violation des règles de genre et de la féminité traditionnelle que les poils des jambes".

À l'approche de Januhairy, Felig se rend compte à quel point il est difficile mentalement de se faire pousser les poils du corps : "C'est complexe parce que l'avantage de se raser, c'est qu'on n'est pas harcelé par les gens".

Elle conseille de prendre le temps de réfléchir profondément aux raisons qui nous poussent à faire les choix que nous faisons, ce à quoi Fahs et Calixte-Bea font écho.

"Tant de femmes n'ont jamais vu leur corps tel qu'il est censé être", déclare Calixte-Bea. "Laisser pousser ses poils peut aider à remettre en question les idées sur la beauté et la façon dont on se sent vraiment dans son corps.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com