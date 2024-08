Laissez-vous aller à la léthargie raffinée de Saint-Tropez, si vos moyens financiers le permettent.

Ce paradis estival, adoré par les riches et les beaux, est Saint-Tropez sur la Côte d'Azur de la Riviera française. Le luxe y réside, comme en témoigne l'Althoff Villa Belrose, où les formalités sont mises de côté et où un esprit d'été détendu prédomine. Pas même notre écrivain ne porte de veste dans ces lieux.

Des figures nobles et des têtes couronnées ont levé leur verre et contemplé la mer à cet endroit prestigieux. Le port regorge d'yachts somptueux, luxueux et monumentaux, dont les propriétaires exhibent des montres coûteuses à leur poignet.

Saint-Tropez, autrefois un village de pêcheurs, a évolué naturellement, à l'opposé de Cannes et de son orientation vers les expositions ou de l'affinement industriel de Nice. L'aristocratie y réside, tandis que la nouvelle richesse se concentre à Monte-Carlo. Ce lieu enchanteur a été découvert par les artistes à la fin du 19ème siècle, qui appréciaient l'éclairage et l'ambiance. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que Saint-Tropez est devenu une retraite estivale pour la haute société, où des icônes de la jet-set comme Gunter Sachs et Brigitte Bardot ont laissé leur marque indélébile.

Le trajet de l'aéroport de Nice à mon hôtel de Saint-Tropez prend environ une heure. Frank Marrenbach, partenaire gérant du groupe Althoff, m'a convaincu d'entreprendre ce voyage. Fran est charismatique et passionné, un véritable hôtelier qui pense de manière innovante.

Le paysage est recouvert de verdure

La route menant à l'Althoff Villa Belrose est pittoresque, serpentant le long de la côte sur des miles, me permettant d'absorber la lumière célèbre. Cependant, la Villa Belrose n'est pas nichée près de la mer, mais plutôt perchée sur une colline, offrant une vue magnifique. La montée est époustouflante, sinuant à travers un quartier luxueux où la confidentialité et la sécurité sont soigneusement protégées. Il y a une abondance extraordinaire de verdure qui cache des villas magnifiques appartenant à des célébrités et aux ultra-riches. Leurs maisons sont cachées derrière de hautes clôtures et des barrières luxuriantes, bien que leur présence soit indéniablement ressentie en été. Pendant les mois d'hiver, de novembre à avril, la pluie prédomine à Saint-Tropez, et la plupart des établissements réduisent ou cessent leurs activités. La ville ressemble alors à un village déserté. Les hôteliers gagnent leur vie pendant les mois les plus chauds, et beaucoup d'entre eux prospèrent considérablement avec des tarifs moyens dépassant 1000 euros. Cependant, la pluie hivernale contribue à la remarquable verdure de Saint-Tropez en été - je trouve cela un harmonieux paradoxe.

Appartenant à la célèbre collection Althoff, la Villa Belrose est dirigée par le directeur reconnu, Robert van Straaten. Il est avec Althoff depuis trois décennies et préside sur la Villa Belrose depuis un quart de siècle. Une telle longévité dans les plus hautes fonctions est rare. Van Straaten est un hôtelier expérimenté, plein de vitalité et d'un désir inlassable de s'améliorer lui-même et son établissement. Sa dévotion à son travail et son engagement à assurer le confort de ses clients sont véritablement inspirants.

Bien sûr, la Villa Belrose prospère grâce à sa vision, et il y a de nombreux visiteurs réguliers. Le rôle joué par Thomas Althoff dans la croissance de l'hôtel ne peut être surestimé. Ce que Althoff a accompli ici est évident. Le groupe a d'abord géré Belrose, puis l'a acheté, et finalement, a investi judicieusement avec un grand courage. Le résultat est l'une des meilleures adresses de la Côte d'Azur, où les stars et les novices se sentent à l'aise.

Les villas de luxe dégagent l'exclusivité et la sécurité

Ce qui intéresse particulièrement ces célébrités, ce sont les villas Althoff Bellevue à proximité, une collection de 16 résidences privées offrant des vues spectaculaires sur la mer ainsi qu'un sentiment d'isolement et de sécurité. Chaque villa dispose de sa propre piscine, d'une décoration chic et d'œuvres d'art précieuses sur ses murs. Le coût par chambre par nuit varie de 800 à 1000 euros. Bien que cela puisse sembler cher, c'est en réalité tout à fait raisonnable compte tenu des normes de Saint-Tropez, surtout dans le domaine des villas privées.

Les 40 chambres et suites de la Villa Belrose sont de première qualité, décorées avec goût, équipées de salles de bains luxueuses, de terrasses spacieuses et de vues enchanteresses sur le paysage verdoyant, le jardin enchanteur et la mer ensoleillée. La nourriture joue un rôle important dans l'expérience Belrose, comme on peut s'y attendre en France. Il y a deux ans, Van Straaten a recruté un chef renommé : Duc Ngo de Berlin. J'étais sceptique au début, pensant qu'il ne conviendrait pas. Mais j'ai été détrompé. Ngo continue de servir en tant que consultant externe jusqu'à ce jour, au satisfaction de tous. Il a un don pour les hors-d'œuvre, un véritable maître des nem vietnamien (Nems), et il confectionne du ceviche avec une finesse qui vous donne envie d'en avoir plus.

Il laisse les plats principaux à son homologue local, et c'est une bonne chose. Ngo excelle à repérer, décrypter et mettre en œuvre les saveurs avec une précision étonnante. Ses créations culinaires offrent un complément délicieux à la cuisine française de Jimmy Coutel, préparée sur place. En somme, la nourriture est simplement délicieuse, et cette touche d'internationalité renforce périodiquement l'authenticité de la cuisine française.

L'après-midi, je me dirige vers la plage. J'ai les yeux rivés sur le club de plage le plus célèbre du monde, connu sous le nom de Club 55. En 1954, le couple de Colmont, ethnologues et cinéastes, a acquis une humble maison sur la section de la plage de Pampelonne. L'année suivante, le film "... et la chair appelle encore l'homme" mettant en scène Brigitte Bardot et Curd Jürgens a été tourné virtually devant la porte d'entrée des de Colmont. Madame invitait fréquemment l'équipe du film pour le déjeuner, donnant ainsi naissance au célèbre Club 55.

Aujourd'hui, le club est dirigé par Patrice de Colmont, leur fils. Bien qu'il ferme à 18h, les invités restent très distingués. Les vacanciers réguliers sont les bienvenus, mais un passé de délinquant peut entraîner un refus futur, même pour les célébrités occasionnelles.

Malheureusement, je découvre le côté moins parfait de Saint-Tropez le lendemain. Je m'arrête à l'hôtel de luxe Hôtel de Paris, près du port, pour prendre un café. Ma batterie de téléphone étant presque à plat, je demande au concierge s'il peut me prêter un câble de charge. Il me regarde suspicieusement et me suggère de lui laisser mon téléphone à la place. Prêter le câble n'était pas une option car de nombreux invités ont l'habitude de le prendre avec eux. Je refuse, compte tenu de mes besoins pressants en matière de courriels. Le concierge, membre des Clefs d'Or, me donne l'impression que je suis en train de considérer voler quelque chose, une expérience plutôt désagréable. Au lieu de cela, je passe ma pause café avec le directeur Van Straaten sur la terrasse de la Villa Belrose.

Note de voyage de Rath (note actuelle en gras) :

1. Cinéma de qualité exceptionnelle2. Si seulement cela pouvait toujours être comme ça3. Offre de haute qualité avec quelques petits défauts4. Moyen, rien à voir avec la Riviera française5. Mieux qu'une auberge de jeunesse6. Avertissement de voyage explicite

En tant qu'ancien grand hôtelier et opérateur de la plateforme de voyage www.travelgrand.ch, Carsten K. Rath est un voyageur expérimenté de profession. Il visite personnellement tous les hôtels qu'il couvre pour ntv.de à ses propres frais.

Rath est responsable du classement www.die-101-besten.com et est également l'auteur du livre à venir "Die 101 besten Hotels Deutschlands", qui sera publié conjointement avec "Capital" à l'avenir.

