Charles III, âgé de 75 ans, a connu une période difficile récemment. En février 2024, le monarque britannique a révélé publiquement sa lutte contre le cancer. Après avoir suivi un traitement, il a évité les engagements publics pendant plusieurs semaines. Cependant, il a repris ses fonctions publiques aux côtés de la reine Camilla, 77 ans, et semble aller relativement bien dans les circonstances actuelles, selon une récente information.

Une source proche de Charles a rapporté au tabloïd britannique "The Sun" que "le soleil ne brillait pas en février, mais il brille maintenant". Selon les personnes proches de Charles, il n'est pas encore totally sorti d'affaire, mais il y a un regain d'espoir et son traitement se passe mieux que prévu.

En effet, le roi semble être en voie de guérison. Six mois seulement après que le diagnostic ait été rendu public, le palais a confirmé en milieu de juillet que Charles et Camilla effectueraient une "tournée automnale" en octobre 2024, en visitant l'Australie et Samoa. Les médecins de Charles semblent suffisamment confiants pour approuver un long voyage à l'étranger.

La visite de Harry était-elle vraiment brève ?

Immédiatement après le diagnostic, le palais aurait élaboré un plan méticuleux pour le traitement de Charles. Il devait subir des séances hebdomadaires à Londres et prendre des périodes de repos essentielles aux estates comme Sandringham, Highgrove et Windsor.

Le prince Harry, deuxième fils de Charles (39 ans), basé aux États-Unis avec sa femme la duchesse Meghan (43 ans) et leurs enfants, a annoncé son intention de rendre visite à son père après le diagnostic. Selon les médias, leur rencontre n'a duré que quelques minutes.

Il est maintenant suggéré que la visite brève était due à ce plan même, que Harry aurait perturbé. L'objectif était de protéger le roi des infections et des complications de santé potentielles.

Le roi travailleur revient

Connu pour être un travailleur acharné parmi les membres de la famille royale, le roi Charles III a repris ses engagements depuis son retour public. Compte tenu de sa résilience, il a probablement accueilli avec plaisir la possibilité de voir les réglementations se relâcher avec le temps. "C'était un véritable coup de pouce pour le moral et la récupération qu'il puisse assister à des événements dans la mesure et de la manière dont il le fait," a commenté une autre source.

La raison pour laquelle Charles peut choisir de ne pas Reveler le type exact de cancer qu'il combat est simple. En adoptant une approche générale, il peut atteindre et soutenir plus de personnes qui luttent contre le cancer. Plus il est spécifique, plus cela devient difficile, a souligné un initié.

Avant de partir pour l'Australie, le roi est censé passer des vacances d'été traditionnelles prolongées en Écosse avec sa femme et une partie de la famille. Le prince William (42 ans), sa femme la princesse Kate (42 ans), qui lutte également contre le cancer, et leurs trois enfants les rejoindront.

