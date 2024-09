L'air transporte des organismes pathogènes sur de grandes distances.

Microorganismes aériens tels que les bactéries et les champignons, y compris certains potentiellement dangereux pour les humains, peuvent parcourir de grandes distances avec un peu d'aide. Un groupe de chercheurs espagnols a découvert cela dans une étude, révélant que ces microbes se protègent des rayonnements UV à haute altitude en employant une stratégie particulière.

Le vent peut transporter des microorganismes attachés à de minuscules particules jusqu'à 2 000 kilomètres. Cette découverte a été faite grâce à des mesures effectuées pendant des vols au-dessus du Japon et au sol, ainsi qu'à des analyses subséquentes. Ces microorganismes comprennent des bactéries et des champignons, nombreux à être également connus comme agents pathogènes chez les humains, les animaux et les plantes.

L'étude suggère que ces microbes peuvent également transporter des gènes de résistance aux antibiotiques, facilitant ainsi la propagation rapide de la résistance aux antibiotiques. La recherche dirigée par Xavier Rodo de l'Institut de santé globale de Barcelone (ISGlobal) a été publiée dans les "Comptes rendus de l'Académie nationale des sciences" (PNAS).

"Voyage à travers des tunnels venteux intenses"

Rodo a déclaré dans un communiqué de son institut que leur étude était distinctive en raison de dix vols troposphériques effectués pour analyser la diversité microbienne à haute altitude, tandis que la plupart des études ont été menées à quelques mètres seulement au-dessus du sol ou de l'océan.

Les chercheurs ont effectué les vols en février et en avril 2014 à une altitude de un à trois kilomètres. Ils ont observé qu'un système de haute pression en Sibérie a fait monter l'air du nord-est de la Chine, qui, combiné à un système de basse pression au-dessus du Japon, a fait descendre cet air vers la surface de la Terre à des milliers de kilomètres de là. Rodo a expliqué que les microbes ont voyagé à travers des tunnels venteux intenses dans la troposphère.

Risque pour la santé humaine

L'équipe de recherche a identifié des bactéries de 305 genres différents et des microchampignons de 266 genres. Ils ont également examiné la composition chimique des aérosols auxquels les microorganismes étaient attachés. Des substances telles que le sulfate de zinc et le potassium, couramment utilisées dans les engrais, ont indiqué que les minuscules particules provenaient de l'agriculture, qui est pratiquée de manière intensive dans le nord-est de la Chine.

Environ 35 pour cent des espèces bactériennes et 39 pour cent des espèces fongiques détectées par les chercheurs dans la haute atmosphère sur les aérosols pourraient présenter un risque pour la santé humaine. La plupart d'entre eux sont des pathogènes opportunistes, ce qui signifie qu'ils sont inoffensifs pour les personnes ayant un système immunitaire sain, mais peuvent causer des maladies chez les individus immunocompromis.

Cela inclut Escherichia coli, une bactérie qui réside normalement dans l'intestin humain. Cependant, ils ont également trouvé deux souches de Bacillus cereus, qui peuvent causer des intoxications alimentaires, des inflammations stomacales et intestinales, des inflammations cérébrales et plus encore.

Hautement résistants aux antibiotiques

Dans le cas de Bacillus cereus, les chercheurs ont découvert grâce à des tests de laboratoire que les souches étaient hautement résistantes aux antibiotiques tels que la pénicilline, l'ampicilline et la ceftriaxone. Ils ont également découvert des gènes dans d'autres espèces bactériennes et souches qui permettaient la résistance à divers antibiotiques. Parmi eux, une souche de Micrococcus luteus était résistante à plusieurs antibiotiques, contredisant les connaissances précédentes.

"Nos résultats suggèrent que les résistances aux antimicrobiens pourraient se propager sur de longues distances via cette voie précédemment inconnue", a déclaré Sofya Pozdniakova de l'ISGlobal, co-auteur principal de l'étude.

Exposition à de fortes doses de rayonnement cosmique

Bien que des études individuelles aient montré le transport de microorganismes sur de longues distances dans l'atmosphère, les scientifiques ont généralement supposé que les bactéries et les champignons ne survivraient pas à la forte dose de rayonnement cosmique à haute altitude.

L'étude indique que les biofilms, produits par les microorganismes grâce à des substances polymères extracellulaires, pourraient les protéger, en particulier contre le rayonnement ultraviolet solaire et la déshydratation. Cette capacité des microorganismes à withstand

