L'air frais augmente la satisfaction au bureau.

La pandémie de COVID-19 a établi le télétravail. Mais comment les employés perçoivent-ils de travailler entre leurs quatre murs ? Une étude montre qu'un certain facteur joue un rôle crucial.

Celles et ceux qui aèrent leur bureau à domicile plus souvent sont plus productifs et moins sujets à l'épuisement professionnel. Une meilleure qualité de l'air contribue également à une attitude positive envers le télétravail. C'est ce que révèle une enquête auprès d'environ 1 000 employés néerlandais en novembre 2020, pendant la pandémie de COVID-19.

Les répondants ont trouvé les conditions ambiantes dans leur bureau à domicile meilleures, mais ils préfèrent l'équipement technique de leur poste de travail en bureau. Un groupe de chercheurs de l'Université de Maastricht aux Pays-Bas, dirigé par Martijn Stroom, a publié les résultats de l'étude dans la revue "PLoS One".

Enquête sur la température, le bruit, le WLAN

De nombreuses études antérieures ont abouti à des conclusions différentes quant à la productivité et à la satisfaction des employés travaillant à domicile. Stroom et ses collègues ont utilisé les données collectées pendant la pandémie pour trouver des facteurs qui influencent l'attitude des employés envers le télétravail.

Les répondants ont été invités à évaluer quels aspects liés à leur travail à domicile ou en bureau étaient meilleurs. Cela incluait les conditions environnementales intérieures, telles que la température, la qualité de l'air, l'éclairage et le bruit. Ils ont également été interrogés sur l'équipement, comme le bureau, la chaise, l'écran, le matériel informatique et le WLAN.

L'environnement est meilleur à domicile

Alors que les participants à l'étude ont évalué en moyenne toutes les conditions environnementales meilleures dans le bureau à domicile que dans le bureau, c'était l'inverse pour l'équipement. Par exemple, la température a été évaluée en moyenne à 5,13 sur une échelle de sept points à domicile, comparé à 4,59 au bureau.

Les femmes ont évalué leur productivité à domicile plus élevée que les hommes en moyenne. Et plus la maisonnée dans laquelle quelqu'un vivait était grande, plus ils évaluaient leur propre productivité à domicile en moyenne. Cependant, dans l'ensemble, les répondants ont évalué leur productivité au bureau plus élevée (7,11 sur une échelle de dix points) que chez eux (6,84).

Focus sur la ventilation

Les chercheurs ont particulièrement prêté attention à la relation entre la ventilation et les autres aspects du bureau à domicile. On sait depuis longtemps que l'air vicié peut entraîner de la fatigue et des problèmes de concentration. Par le biais d'analyses statistiques, les chercheurs ont trouvé que plus la fourniture d'air frais augmentait (de zéro à 100 pour cent), plus la satisfaction avec les conditions environnementales et l'équipement augmentait.

Cela a indirectement augmenté l'estimation de la productivité (0,4 point sur une échelle de dix points) et la volonté de continuer à travailler à domicile (1,2 point). En même temps, plus la ventilation durait longtemps, plus le risque d'épuisement professionnel était faible (0,4 point sur une échelle de sept points). Cependant, les chercheurs insistent sur le fait que les données sont basées sur des estimations des répondants.

"Nous constatons que la ventilation du bureau à domicile est un facteur sous-jacent clé pour prédire la satisfaction globale et est indirectement liée à une productivité accrue, à une plus grande volonté de travailler à domicile et à un risque d'épuisement professionnel réduit", concluent les auteurs de l'étude en ce qui concerne la ventilation.

Combien de ventilation est suffisante ? Lorsque l'air est stagnant, les polluants peuvent s'accumuler. Cela inclut le dioxyde de carbone exhalé (CO2) et les émissions des meubles et des matériaux de construction. En ce qui concerne le dioxyde de carbone, les experts considèrent 1000 ppm (parties par million) dans l'air intérieur comme acceptable.

Pour empêcher de dépasser ce niveau, l'air dans la pièce doit être complètement échangé plusieurs fois par jour, par ventilation en rafale ou ventilation transversale. Combien de fois cela est nécessaire dépend du nombre de personnes à l'intérieur et de l'étanchéité de la maison. Les mètres CO2, également appelés "feux de circulation CO2", affichent la concentration du gaz, ainsi que la température et l'humidité relative de la pièce.

Les conclusions suggèrent que l'amélioration de la ventilation dans le bureau à domicile peut augmenter considérablement la productivité et réduire le risque d'épuisement professionnel. L'étude révèle qu'un échange quotidien d'air vicié peut aider à prévenir l'accumulation de polluants comme le CO2, ce qui peut entraîner de la fatigue et des problèmes de concentration.

