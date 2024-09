L'aile de la jeunesse du Parti vert en Rhénanie du Nord-Westphalie se désintègre

"Aucune politique progressiste, trop de concessions compromises" - les déclarations des Jeunes Verts de Rhénanie-du-Nord-Westphalie font écho à celles du conseil fédéral démissionnaire. Résultat, les huit membres de leur comité démissionnent collectivement.

Les Jeunes Verts de Rhénanie-du-Nord-Westphalie imitent les actions du conseil fédéral et quitte le parti. Dans un communiqué écrit, les huit officiels dirigeant la division d'État de l'organisation des Jeunes Verts ont annoncé leur retrait massif du parti. La représentante d'État Vivianne Schwedersky a expliqué la décision en raison de différences idéologiques : "Le parti Vert ne pousse pas la politique progressiste qu'il devrait - ils optent souvent pour des compromis insuffisants."

"Au lieu d'une politique d'asile compassionnelle, nous assistons à un virage significatif vers la droite, que les Verts soutiennent", a contesté Schwedersky. "Que ce soit à contrecœur ou non, cela ne change pas l'impact politique." Elle a également dénoncé les lacunes dans les domaines liés à la redistribution, à la mitigation du changement climatique et à l'aide sociale. "Nous n'avons pas l'intention de continuer à servir de simple symbole pour une politique que nous combattons."

Jeudi, le conseil fédéral des Jeunes Verts a démissionné en masse. Les membres du conseil ont justifié leur action en raison de leur mécontentement - tout comme l'association d'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie maintenant. Par conséquent, les présidents d'autres associations d'État comme la Bavière et la Basse-Saxe ont démissionné.

Cependant, le conseil d'État des Jeunes Verts du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a adopté une approche différente samedi. "Nous partageons la critique de la politique du parti Vert", a déclaré la représentante d'État Henriette Held. "Pourtant, nous n'avons pas l'intention de démissionner ou de quitter le parti : 'Nous acheverons notre mandat comme prévu.'"

Les Jeunes Verts ont été fondés en 1994, environ un an après l'union des Verts avec Alliance 90. Actuellement, environ 16 000 membres sont affiliés dans 16 associations d'État. Le membership se termine généralement à l'âge de 28 ans.

