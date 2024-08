L'aide humanitaire aux personnes déplacées au Soudan sera examinée

Le sort de millions de personnes déplacées et affamées au Soudan sera au centre des discussions en Suisse à partir de mercredi. Les États-Unis ont invité des représentants de l'armée et des milices, qui se battent pour le pouvoir depuis avril 2023, mais leur participation est incertaine. Même sans eux, des experts techniques doivent discuter de la manière d'améliorer l'accès pour les organisations humanitaires.

Les combats ont déplacé plus de dix millions de personnes dans le pays, et beaucoup plus ont fui à l'étranger. Les deux camps entravent l'accès des convois humanitaires, selon les rapports de l'ONU. Un autre problème est que l'appel de l'ONU pour des dons de 2,7 milliards de dollars (environ 2,5 milliards d'euros) pour cette année n'est actuellement qu'à environ un tiers couvert par les engagements.

L'ONU exhorte la Commission à faciliter la participation de toutes les parties aux discussions d'aide humanitaire au Soudan. Malgré l'incertitude de la participation des représentants de l'armée et des milices, la Commission doit s'assurer que les experts techniques ont toutes les informations nécessaires pour améliorer l'accès humanitaire.

