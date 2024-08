- L'aide environnementale allemande poursuit avec succès Shell pour huile moteur "neutre en CO2"

Le tribunal régional de Hambourg a donné raison à l'Aide allemande à l'environnement (DUH) dans son procès contre la compagnie pétrolière Shell Allemagne. Cela signifie que l'entreprise n'est plus autorisée à faire la publicité d'une huile moteur comme étant "neutre en CO2", a annoncé le tribunal. De plus, Shell n'est plus autorisée à promettre aux conducteurs, comme elle le faisait sur son site web, de compenser les émissions de CO2 causées par eux au prix de 1,1 centime par litre d'essence ou de diesel.

Le directeur fédéral de la DUH, Jürgen Resch, a accueilli cette décision comme un "coup dur pour la protection du climat". Selon lui, "la tromperie des consommateurs de Shell a été arrêtée" grâce à cette décision de justice.

La DUH critique le manque de transparence quant à la manière dont la neutralité en CO2 est atteinte. Elle dénonce également l'achat de crédits d'émission provenant de projets de protection forestière au Pérou et en Indonésie pour compenser les émissions de CO2 causées.

Les projets de protection forestière ne sont pas adaptés à la compensation des émissions de CO2 dans la plupart des cas, car "le gaz à effet de serre CO2 reste dans l'atmosphère de la Terre pendant des siècles, tandis que les opérateurs de projets ne garantissent que la survie des arbres pendant quelques années à quelques décennies", a expliqué la DUH. Le CO2 lié aux arbres peut ensuite être libéré.

La DUH a annoncé qu'elle continuerait à agir contre toutes les autres entreprises qui font la publicité de produits ou services fossiles comme étant climatiquement neutres à l'aide de promesses de compensation inappropriées. Elle appelle l'industrie et le commerce à "réduire honnêtement les impacts environnementaux et climatiques de leurs produits, à publier les valeurs réelles pour permettre une comparaison, et à éviter toute forme de greenwashing".

La décision du tribunal régional de Hambourg n'est pas encore contraignante en droit. La cour d'appel de Hanovre (OLG) devrait statuer sur tout appel éventuel.

Une autre décision de justice de la DUH concernant une autre action en justice pour le climat, dans laquelle l'organisation a remporté une victoire contre la compagnie de croisières Tui Cruises vendredi, n'est pas encore contraignante en droit, a également annoncé l'aide à l'environnement. (Dossier No. 315 O 9/24)

Dans ce cas, le tribunal a également donné raison à la DUH et a confirmé la tromperie des consommateurs par une promesse de TUI Cruises d'atteindre une opération de croisière soi-disant décarbonée d'ici 2050. La DUH critique le fait que de telles promesses doivent avoir une base réelle et ne doivent pas être basées sur de fausses déclarations.

