Dans un champ situé près d’Osnabrück, à Belm, Odette Weedon est agenouillée, tenant une épis de blé et un gousse de pois. Ces deux cultures, le blé d’été et les pois, prospèrent côte à côte et sont prêts pour une récolte simultanée. Cette pratique, appelée cultures associées, est populaire dans l’agriculture biologique où différentes plantes poussent simultanément, offrant des avantages tels qu’une meilleure résistance aux conditions climatiques extrêmes, la suppression de la croissance des mauvaises herbes et une meilleure utilisation des nutriments dans le sol. Elle favorise également la biodiversité. Malgré ces avantages, des défis surgissent lors de la récolte, en particulier lors de la récolte de cultures mélangées comme les grains et les pois, qui sont principalement utilisés comme aliment pour animaux.

Selon Weedon, scientifique à l’Université de Kassel, spécialisée en Sciences agricoles écologiques, les cultures associées prennent de plus en plus d’importance face aux défis du changement climatique. Malgré les avantages, les agriculteurs biologiques sont souvent découragés en raison de la rareté des acheteurs et des utilisations pour la récolte.

Le projet "Vorwerts" vise à relever ce défi en collaborant avec huit partenaires régionaux, y compris des agriculteurs, des moulins et des boulangeries. L’objectif est de découvrir de nouvelles utilisations pour les cultures mélangées, en se concentrant particulièrement sur l’amélioration de la qualité de la farine de blé en association avec les pois. Le défi consiste à séparer les pois du blé, car de petits morceaux de pois cassés ressemblent à des grains. Bien que techniquement réalisable, le processus de raffinage augmente le coût de la farine, la rendant moins rentable pour les boulangeries.

Le projet travaille actuellement avec des moulins et des boulangeries, en menant des tests sur le blé de boulangerie. Les résultats indiquent qu’une teneur en pois inférieure à cinq pour cent est cruciale pour maintenir le goût et la texture souhaités. Seules des boulangeries artisanales sont actuellement impliquées, comme le souligne Weedon, qui ajoute que d’autres preuves d’efficacité et l’absence d’effets négatifs sur la teneur en pois sont nécessaires. L’avantage potentiel serait une capacité accrue pour retenir l’humidité dans les produits de boulangerie, garantissant une plus longue fraîcheur.

Les agriculteurs conventionnels montrent peu d’intérêt pour les cultures associées, selon Henning Niemann du Centre de compétence de l’agriculture biologique de Basse-Saxe. En revanche, l’agriculture biologique offre plus d’avantages visibles en raison de sa dépendance aux méthodes naturelles de lutte contre les ravageurs et la disponibilité des nutriments.

Selon la Chambre d’agriculture de Basse-Saxe, 2 474 hectares ont été alloués aux cultures associées dans le cadre de la promotion agricole l’an dernier. Les variétés pures sont plus attrayantes dans l’agriculture à haute performance, comme le souligne Silke Breustedt-Muschalla de Landvolk Basse-Saxe. Cependant, elle reconnaît que l’approche intensive en main-d’œuvre pour séparer deux cultures limite son importance globale en tant que choix de culture principal.

