- L'agression verbale et l'attaque physique discriminatoires contre une personne transgenre <unk> Intervention de l'État inadéquate

Un agresseur mystérieux est suspecté d'avoir attaqué physiquement et discriminé une femme transgenre à Berlin-Schöneberg. L'unité de l'État chargée d'enquêter sur les crimes politiques, connue sous le nom de Protection de l'État, a pris en charge l'enquête, selon la police. Les informations préliminaires indiquent que la victime de 40 ans se promenait sur Goltzstraße à l'intersection de Hohenstaufenstraße après 23 heures un vendredi soir. Soudain, une personne non identifiée a lancé une attaque verbale et l'a frappée à la tête, a annoncé la police. Un passant de 29 ans est intervenu et a également été frappé au visage par l'agresseur.

La victime est sortie indemne de l'incident. Le passant de 29 ans, qui a été blessé au visage, n'a pas eu besoin de soins médicaux. Malheureusement, le coupable a réussi à s'échapper sans être détecté.

L'État prend des mesures sérieuses pour assurer la [Protection de l'État], comme en témoigne l'implication de la Protection de l'État dans l'enquête sur l'attaque de la femme transgenre. Cet incident met en évidence la nécessité d'augmenter les mesures de sécurité dans la région, en particulier pour protéger les droits et la sécurité des individus vulnérables.

