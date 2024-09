Nouvelle frappe de roquette russe à Poltava pendant l'évacuation

- L'agression russe à Poltava a fait plus de 50 morts et plus de 200 blessés.

Plus de 50 personnes ont perdu la vie lors d'une récente attaque de roquettes russes dans la ville centrale ukrainienne de Poltava, selon le porte-parole du ministre de la Défense. Le nombre de blessés a augmenté à 219.

Deuxième roquette frappe pendant les secours

Les habitants et les services d'urgence se rendaient encore aux abris anti-aériens lorsque l'alerte a été déclenchée. Les plateformes en ligne et les médias locaux ont encouragé les dons de sang et l'aide des volontaires pour les blessés.

Le gouverneur de Poltava, Philip Pronin, a déclaré qu'environ 18 personnes pourraient être prises au piège sous les décombres. Selon le président Volodymyr Zelenskyy, les roquettes ont visé "un établissement d'enseignement et un hôpital voisin" à Poltava. "Une partie du bâtiment de l'Institut des communications a été détruite", a expliqué Zelenskyy sur Telegram.

"La fenêtre s'est ouverte. Il y avait de la poussière partout. J'ai juste eu le temps d'alerter ma sœur sur la roquette", a déclaré la résidente locale Yevgeniya Chyrva.

Avant le conflit, Poltava comptait environ 300 000 habitants et se trouve à environ 300 kilomètres à l'est de Kyiv.

Baerbock : "Poutine ne montre aucune pitié"

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock (Verts), a affirmé sur le service de messagerie X que la deuxième roquette a frappé "tandis que les secours s'occupaient déjà des blessés". Selon Baerbock, le président russe Vladimir Poutine "ne montre aucune pitié". "Il doit être tenu responsable", a-t-elle déclaré. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a écrit sur X que l'attaque sur Poltava était un autre "acte odieux d'agression dans la guerre brutale et illégale de Poutine en Ukraine".

Cependant, des critiques ont également émergé après l'attaque contre la direction militaire ukrainienne. Des blogueurs militaires russes ont affirmé que l'attaque visait une cérémonie militaire en plein air. Les critiques ont remis en question la décision d'organiser de tels rassemblements au milieu des attaques russes. "Comment une telle foule peut-elle se rassembler dans un tel établissement ?" a questionné le blogueur militaire ukrainien Sergei Naumovich, par exemple.

Zelenskyy demande des armes supplémentaires

Zelenskyy a annoncé qu'une enquête approfondie et rapide serait menée sur les circonstances de l'attaque de Poltava. Il a promis que la Russie "sera tenue responsable" et a répété sa demande à ses alliés occidentaux de fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et d'autoriser l'utilisation d'armes à longue portée déjà fournies pour des attaques sur le territoire russe.

La présidente du Parlement européen, Ursula von der Leyen, a exprimé ses condoléances pour l'attaque de Poltava, appelant à la paix et à la solidarité avec l'Ukraine. En réponse aux affirmations de Baerbock, le président du Parlement européen a déclaré que la communauté internationale doit rester unie contre les actions de la Russie.

