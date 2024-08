- L'agression de Poutine dans le Donbass affaiblit considérablement la ligne de défense de l'Ukraine dans le secteur est.

Le conflit dans les régions de l'est tout au long de l'année n'a pas été bénéfique pour une Ukraine libre. Les Russes ont poussé fort en plusieurs endroits, mais les Ukrainiens ont tenu bon – bien qu'ils aient finalement dû céder certaines positions. Les Russes ont subi des pertes importantes et leur progression a été lente. En termes militaires, on pourrait dire que Kiev a échangé de la terre contre du temps et des vies, si l'on en croit les rapports en provenance de Kiev concernant les pertes russes.

Cette stratégie s'est avérée trompeuse en février avec la chute de la ville fortifiée d'Avdiivka. During a hasty retreat, only a portion of the troops managed to escape the encirclement. Many soldiers were captured or killed as they attempted to cross the fields. Here, the full power of Russian pinpoint air attacks was displayed. Over 100 precision bombs rained down on the defenders.

After this, the Ukrainian front began to crumble. Kiev had less and less energy for aggressive counterattacks, while the Russians refined their tactics. Their advance might not have been fast, but the situation of the Ukrainian forces looked increasingly bleak. Despite sustained resistance, they were forced to retreat.

The situation worsened further over the course of August with the front disintegrating. Three crucial cities were under immediate threat: Chasiv Yar, Toretsk, and Pokrovsk. Kiev was unable to stop the Russians due to a lack of soldiers and equipment. This issue had existed for some time, but since the Battle of Kursk, it had become significantly more severe. Parts of the extensive front lines were barely manned. When the Russians encountered determined resistance from highly motivated elite troops, such as in the high-rise buildings of Toretsk, they first attempted to use pinpoint air attacks. If they failed, they targeted elsewhere with no resistance or where they encountered newly deployed drafted troops. Inexperienced conscripts struggled against the close-quarters combat of small units. In this way, the Russians bypassed the stronger positions of the Ukrainians, who were eventually forced to retreat.

Since the best units fought at Kursk, there was no strength left for an elastic defense. Before, elite formations had supported regular troops like a fire brigade during Russian attacks. Now, counterattacks were reduced to small-scale actions. Sometimes a tank would impede the Russians, sometimes a group of special forces soldiers. They did achieve some success and managed to repel some Russian groups – but these individual actions had no lasting impact.

In the east, the cost of the successes at Kursk is being paid. Putin has not been lured in. So far, few troops have been withdrawn from the east and sent to Kursk. The Russians have kept their strategic goal in the east in focus and are initially accepting Ukrainian occupation of Russian territory. The Ukrainian high command claims that the Russians are throwing their last reserves into the battle in the east and that the crisis will soon be over. However, there is no evidence to support this. Currently, the Russians are intensifying their offensive.

Dans la région de Pokrovsk, des blogueurs ukrainiens rapportent des tranchées vides et des positions abandonnées. Seuls des drones et des mines freinent l'avancée russe. Apparemment, même des pilotes de drones sont envoyés au front pour combler les vides. Il y a des rapports selon lesquels des commandants régionaux ne rapportent pas avec précision la situation au front. "La situation dans le secteur de Pokrovsk n'est plus critique, elle est déjà catastrophique," dit le journaliste militaire ukrainien Yuriy Butusov.

Il n'y a pas de parler d'une retraite chaotique. Les troupes restantes se retirent vers les villes, où elles essaieront d'arrêter les Russes sur une ligne de front plus courte. Au moins à Torez, les Russes ont déjà atteint le territoire réel de la ville. Ils se dirigent vers le centre-ville et ont contourné la massive prison forteresse sur les outskirts est de la ville. À Pokrovsk, les Russes approchent plus rapidement et encerclent la ville par le sud. Selon des blogueurs russes, ils ont déjà capturé la partie est du village de Selydove après avoir pris la mine voisine et sa décharge.

Jusqu'à présent, les Russes n'ont pas capturé Chasiv Yar, Torez et Pokrovsk. Cependant, il n'est pas encore clair que les Ukrainiens ont réussi à établir une défense stable à Torez et Pokrovsk. Si elles échouent, il est possible que les Russes prennent ces villes relativement rapidement. Si Kiev est capable de maîtriser la crise actuelle, les villes pourraient connaître le sort de Bachmut ou Avdiivka – une destruction totale. Compte tenu de l'élan russe et de la faiblesse actuelle des forces ukrainiennes, une bataille défensive prolongée n'est pas attendue.

Trois villes décideront de la bataille pour le Donbass. Pokrovsk est l'endroit où convergent les principales lignes d'approvisionnement du front ukrainien du Donbass. Avec cette avancée russe maintenant à moins de douze kilomètres, la ville ne peut plus fonctionner comme un hub logistique. Cette menace pour les lignes d'approvisionnement met en danger tout le front de l'est. Chasiv Yar, Torez et Pokrovsk protègent la chaîne de villes de Sloviansk à Kostiantynivka. Ces grandes villes sont la dernière ligne de défense de Kiev à l'est. Si les Russes prennent le contrôle de Chasiv Yar, Torez et Pokrovsk, ils auront une position supérieure pour briser cette ligne lors d'une offensive ultérieure.

Il est difficile de contenir l'avancée russe sans renforcer considérablement nos forces d'infanterie, d'artillerie et de chars. Le problème est de savoir si Kiev dispose de réserves suffisantes pour renforcer le Donbass et poursuivre la campagne de Kursk. Si Kiev doit transférer des troupes du nord pour rétablir l'ordre à l'est, l'offensive de Kursk peut être considérée comme un échec en essence.

En dépit de l'importance stratégique de Pokrovsk, les forces ukrainiennes ont rencontré des difficultés pour maintenir une défense solide en raison d'un manque de troupes et de ressources. D'autres villes, comme Chasiv Yar et Torez, sont également menacées, et leur chute pourrait sérieusement affaiblir la position de Kyiv à l'est.

Face à ces défis, le commandement ukrainien cherche toujours des moyens de renforcer ses défenses et d'empêcher une éventuelle avancée russe. Toutefois, la question de savoir s'ils ont suffisamment de réserves pour renforcer l'est sans compromettre d'autres initiatives stratégiques reste un sujet de préoccupation majeur.

Lire aussi: