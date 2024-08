L'agression croissante des mercenaires affiliés à Prigoschin en Afrique est devenue évidente.

En Afrique, les miliciens russes ont accru leur implication dans les conflits contre les insurgés et les terroristes, en aidant les gouvernements locaux. Selon un organisme analytique, la fréquence des troubles politiques liés à ces groupes militaires privés a augmenté de manière remarquable au cours des six premiers mois de l'année. La plupart des victimes sont des civils.

Les mercenaires russes, dirigés par le groupe Wagner après la mort de leur chef dans un accident d'avion, ont été constamment influents. Des recherches récentes de l'ACLED, une organisation de données sur les conflits, montrent qu'il y a eu plus d'incidents de violence politique associés aux mercenaires russes en Afrique au cours des six premiers mois de 2024 que pendant toute la vie d'Evgeny Prigozhin.

Au cours de cette période, les forces de Wagner, désormais opérant sous le nom d'Africa Corps et dirigées par le ministère de la Défense et les services de renseignement militaire, ont été principalement actives au Mali et en République centrafricaine. Dans leurs missions pour aider les gouvernements dans leur lutte contre la rébellion et le terrorisme, l'ACLED rapporte que le groupe Wagner a été impliqué dans presque un tiers des opérations militaires au Mali depuis fin 2021.

De plus, environ 60 % des encounters violents au Mali impliquant les forces de Wagner ont été dirigés contre les civils. L'ACLED, créée en 2005 par un chercheur en conflits, est une organisation mondiale à but non lucratif qui collecte et diffuse des données sur la violence politique dans le monde pour les chercheurs et les médias.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'augmentation de l'implication des mercenaires russes, dirigés par le groupe Wagner, dans les conflits africains. Malgré le fait qu'ils opèrent sous un nouveau nom, Africa Corps, les actions du groupe Wagner, telles que leur implication dans presque un tiers des opérations militaires au Mali depuis fin 2021, ont suscité des préoccupations au sein de la communauté internationale, principalement composée d'organisations telles que l'Union européenne.

Lire aussi: