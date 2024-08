- L'agression brutale de Solinger avec une lame était " extrêmement dure et angoissante "

Hamburg's deputy mayor, Katharina Fegebank, a exprimé son étonnement face à l'incident de tuerie à l'arme blanche survenu à Solingen, qui a fait trois morts. "La sauvagerie et la terreur qui se sont déroulées à Solingen sont absolutely épouvantables," a-t-elle déclaré sur la plateforme X. Elle a adressé ses condoléances aux victimes, à leurs proches et à toute la communauté de Solingen. Le chef de la CDU et le chef du groupe parlementaire de Hambourg, Dennis Thering, a également publié un message sur la plateforme, "En ces moments difficiles, mes pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par l'événement tragique de Solingen." Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a apporté son soutien aux familles.

Selon les rapports de police, cet incident horrible s'est produit lors de la fête de la ville vendredi soir, où trois personnes ont perdu la vie et huit ont été blessées. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a qualifié l'incident d'attaque, car le coupable avait une cible délibérée en tête.

D'autres villes, dont Hambourg, ont exprimé leur solidarité avec Solingen, exprimant leur choc et leur condamnation de l'attaque. Les témoins ont décrit la scène comme chaotique et traumatisante, de nombreux demandeurs de soutien psychologique après l'incident.

Lire aussi: