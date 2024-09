L'agression à Essen a été dirigée contre une famille en particulier.

Dans la ville d'Essen, il y a eu des rapports d'incendies intentionnels dans des bâtiments d'appartements qui ont laissé environ 30 personnes blessées, avec deux jeunes enfants dans un état critique. Le maire Thomas Kufen a commenté les résultats préliminaires, suggérant que les incendies étaient spécifiquement ciblés contre une famille particulière. Il a exprimé son inquiétude quant à la mise en danger des jeunes enfants.

Kufen a remercié les pompiers, les services d'urgence et la police pour leurs efforts remarquables. Il a loué le courage des résidents locaux qui ont aidé à retenir le suspect présumé d'incendie en utilisant des outils de fortune avant l'arrivée de la police.

Le suspect de 41 ans sera présenté devant un juge plus tard dans la journée. Selon la police, il est accusé d'incendie criminel grave et de tentative de meurtre, ses motivations restant à clarifier. La police invite toute personne détenant des images de l'incident à les partager.

De plus, le suspect est également sous enquête pour avoir percuté un camion de livraison dans deux magasins plus tôt dans la journée et pour avoir brandi des armes tranchantes afin d'intimider les gens. La police a révélé qu'il était un résident d'Essen détenteur de la citoyenneté syrienne.

Des vies en danger

Les deux jeunes enfants grièvement blessés par inhalation de fumée reçoivent actuellement des soins dans des cliniques spécialisées. Le porte-parole de la police n'a pas pu confirmer l'état actuel des enfants.

Des incendies ont éclaté dans deux bâtiments d'appartements dans les quartiers d'Altenessen et de Stoppenberg samedi après-midi. Les bâtiments ont rapidement été considérés comme inaccessibles, piégeant les résidents à l'intérieur. Les voisins ont fourni des échelles, mais elles n'étaient pas assez hautes. Un porte-parole des pompiers a déclaré qu'à leur arrivée, les résidents étaient déjà suspendus aux fenêtres, tenant des enfants. La situation était intense. Tous les résidents ont finalement été secourus par les pompiers.

À

Lire aussi: