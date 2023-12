L'agent électoral du Maine qui a retiré Trump des bulletins de vote des primaires a été pris pour cible lors d'un incident de swatting, selon la police

La police indique qu'aucun résident ne se trouvait au domicile de Manchester lorsque l'incident s'est produit vers 20 h 25. Des agents de la police de l'État du Maine ont procédé à une vérification extérieure de la résidence et à un balayage intérieur du domicile de Mme Bellows à sa demande, mais n'ont rien trouvé de suspect, selon un communiqué publié samedi.

Leswatting est un appel farceur adressé aux autorités dans le but de les attirer dans un lieu - généralement une maison - où elles sont amenées à croire qu'un crime a été commis ou est en train de l'être. Il en résulte une réponse musclée de la part de la police locale ou des équipes SWAT, qui n'ont aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'un canular.

Jeudi, Mme Bellows, une démocrate, a retiré M. Trump du bulletin de vote des primaires du Maine pour 2024, en se fondant sur l'interdiction de l'insurrection prévue par le 14e amendement. Mme Bellows a mis sa décision en attente jusqu'à ce que la Cour supérieure du Maine rende une décision. La loi de l'État prévoit des délais pour cette cour et, si la décision fait l'objet d'un appel, pour la Cour suprême de l'État, qui doit statuer d'ici la fin du mois de janvier.

Mme Bellows a déclaré vendredi à CNN que son bureau avait reçu des menaces depuis sa décision.

"Nous avons reçu des communications menaçantes", a-t-elle déclaré à Kaitlan Collins sur CNN dans l'émission "The Situation Room".

"Je m'inquiète certainement de la sécurité des gens que j'aime, des gens qui m'entourent et des personnes chargées de me protéger et de travailler à mes côtés", a-t-elle ajouté. "Cela dit, nous sommes une nation de lois, et c'est ce qui est vraiment important. Je me suis donc concentrée sur cette obligation de faire respecter la Constitution".

Mme Bellows a reconnu l'appel au swatting dans un message sur Facebook, indiquant qu'elle et son mari, Brandon, sont en sécurité et qu'ils n'étaient pas chez eux vendredi lorsque les menaces se sont intensifiées et que leur adresse a été publiée en ligne.

La secrétaire d'État a qualifié d'inacceptables la surveillance de son domicile et les "communications menaçantes ininterrompues" que ses collègues reçoivent depuis vendredi.

"Il s'agit de m'effrayer, mais aussi d'effrayer d'autres personnes pour qu'elles se taisent, afin d'envoyer un message", a-t-elle écrit.

La police de l'État du Maine enquête sur l'incident de swatting survenu au domicile de Mme Bellows, en collaboration avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi.

La décision de Mme Bellows fait du Maine le deuxième État à disqualifier M. Trump, après que la Cour suprême du Colorado a rendu, au début du mois, sa propre décision de le retirer du scrutin. D'autres contestations sont encore en cours, notamment dans l'Oregon, à l'approche des primaires de 2024.

Marshall Cohen, de CNN, a contribué à ce reportage.

