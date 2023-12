L'agent d'escale de Spirit ne travaille plus pour la compagnie aérienne après avoir escorté un enfant sur le mauvais vol

"Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, nous avons immédiatement lancé une enquête interne approfondie et découvert qu'un agent d'embarquement à Philadelphie (PHL) avait escorté l'enfant jusqu'au mauvais avion", a déclaré Spirit Airlines dans un communiqué. "Cet agent ne travaille plus pour Spirit, et toute personne dont les actions ont abouti à l'embarquement incorrect sera tenue pour responsable du non-respect de nos procédures.

La compagnie aérienne s'est déjà excusée pour cette erreur. Dans sa dernière déclaration, Spirit a ajouté : "Nous réitérons également nos procédures à l'équipe et nous sommes en communication avec la famille de l'enfant à ce sujet".

Spirit a précisé que l'enfant était sous la surveillance d'un de ses employés pendant toute la durée de l'opération.

Maria Ramos, identifiée comme la grand-mère de l'enfant, a été prise de panique après l'atterrissage de l'avion dans lequel son petit-fils était censé se trouver et dans lequel il n'était pas, a-t-elle raconté à lachaîne de télévision WINK-TV, affiliée à CNN.

Elle a expliqué qu'elle avait dû parcourir près de 160 miles de Fort Myers à Orlando le 21 décembre pour aller chercher l'enfant.

Sarah Dewberry de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com