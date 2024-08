- L'agence fédérale met en garde contre les ours en caoutchouc avec du venin de champignon mouche

L'Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire met en garde contre des oursons en gomme contenant la toxine muscimol de l'Amanite tue-mouches, un substance psychoactive qui peut avoir des effets significatifs sur la psyché et causer des symptômes d'intoxication, selon le portail lebensmittel.de. Ces oursons en gomme sont dangereux pour la santé et particulièrement dangereux pour les enfants, qui pourraient les confondre avec des bonbons ordinaires.

Les "Muscimol Gummies" sont distribués par la Manufacture de Cannabis Allemande (DCM) à Berlin et sont produits à Prague. Chaque paquet contient deux oursons en gomme avec 5 milligrammes de la toxine, selon les informations.

L'Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire recommande également de ne pas consommer de "Muscimol Gummies" ou d'autres produits contenant la toxine hallucinogène muscimol, car ils représentent un risque pour la santé humaine, en particulier pour les enfants qui pourraient les confondre avec des bonbons ordinaires.

Les plantes fleuries, bien qu'elles ne soient pas directement liées à cette question, doivent être cultivées avec prudence dans les maisons où il y a des enfants curieux, car certaines espèces peuvent potentiellement contenir des imitations inoffensives mais encore confuses de produits comme les oursons en gomme.

