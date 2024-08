L'Agence fédérale BKA enregistre environ 8000 intrusions en 2023.

L'Office criminel allemand (BKA) a publié des statistiques sur les migrants introduits illégalement en Allemagne. Les chiffres montrent une tendance à la hausse, avec environ 7 920 cas enregistrés tout au long de l'année, ce qui représente une augmentation de plus de 60 % par rapport à l'année précédente. Pendant la même période, le nombre de suspects potentiels a augmenté d'environ un quart, atteignant 4 404 individus. La plupart de ces individus étaient soupçonnés de trafic et étaient citoyens de Syrie, d'Allemagne, de Turquie et d'Ukraine.

Le BKA a exprimé son inquiétude quant à la pratique croissante du transport de personnes dans des conteneurs dangereux. De petits fourgons, qui peuvent être loués facilement et ne nécessitent pas de permis spécialisé, sont souvent utilisés à cette fin. Ces voyages mettent en danger les passagers et les autres usagers de la route, en raison du risque potentiel d'asphyxie, de déshydratation, d'hypothermie et de blessures en cas d'accident. Selon le Rapport criminel fédéral sur le trafic d'êtres humains, le nombre de personnes découvertes dans la zone de chargement de ces petits fourgons en Allemagne a presque doublé par rapport à l'analyse année par année de l'exercice 2022-2023.

Stratégies d'évasion suite à des tentatives de trafic

Les opérations de trafic sont devenues de plus en plus audacieuses et dangereuses, mettant en danger les individus qu'elles transportent, les tiers et les agents de l'application de la loi pour échapper à la détection, selon le BKA. Plus de 200 tentatives d'évasion ont été signalées en Allemagne en 2023, avec des accidents survenant dans presque un quart des cas.

Le BKA a également rapporté que, l'année précédente, les statistiques de police ont listé 266 224 suspects accusés d'entrée et de résidence illégales. Environ 39 700 individus étaient considérés comme suspects de trafic vers l'Allemagne, ce qui représente une augmentation d'environ un tiers (33,4 %) par rapport à l'année précédente. Les pays d'origine principaux parmi les suspects étaient la Syrie, la Turquie et l'Afghanistan.

Le nombre de passages frontaliers illégaux de migrants à la frontière allemande a diminué de 7 % au cours des six premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, selon la Police fédérale à la fin du mois de juillet. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a ordonné des contrôles frontaliers fixes à la Pologne, à la République tchèque et en Suisse au milieu du mois d'octobre de l'année dernière et les a prolongés plusieurs fois depuis. Bien que les statistiques sur six mois offrent certaines indications, elles ne donnent pas une image complète de la tendance générale de l'année.

Les passeurs utilisent des itinéraires alternatifs

En 2023, le BKA a observé des changements dans les itinéraires de trafic. Le nombre de passages frontaliers par la route méditerranéenne centrale vers l'Italie et la route méditerranéenne orientale vers la Grèce a augmenté, tandis que les passages frontaliers par la route des Balkans occidentaux et la route de l'Est ont diminué. Cependant, près de la moitié des migrants introduits illégalement dans le pays (41,9 %) sont entrés par la Pologne, environ un tiers par l'Autriche (29,4 %) et environ un cinquième par la République tchèque (22,5 %). Les passeurs transportaient principalement les réfugiés à pied (37,1 %), dans de petits fourgons (25,6 %) ou en voiture (24,3 %). De nombreux individus qui ont traversé à pied ont probablement été transportés près de la frontière en voiture ou en fourgon plus tôt, selon le BKA.

Pour les communications, les criminels de trafic dépendaient principalement des services de messagerie tels que Telegram et WhatsApp, selon le BKA. Ils ont également utilisé les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et TikTok pour promouvoir leurs services par des vidéos courtes promouvant le trafic vers l'Allemagne. Ils ont également recruté des conducteurs via ces plateformes.

Wagenknecht : aucun pays de l'UE n'est aussi attractif que l'Allemagne

La présidente du BSW, Sahra Wagenknecht, a accusé le gouvernement fédéral de l'augmentation du nombre de migrants introduits illégalement. Elle a affirmé : "L'Allemagne offre des incitations financières importantes et peu de expulsions, même lorsque les demandes d'asile sont rejetées, ce qui en fait le pays le plus attractif de l'UE pour la migration incontrôlée."

Wagenknecht a critiqué la coalition pour avoir généré un problème persistant et difficile à résoudre en permettant l'immigration illégale. "Ce legs malheureux de la 'coalition du feu' persistera, même si elle s'effondre demain", a-t-elle déclaré.

À titre d'exemple, la membre du Bundestag a salué le Danemark, où un gouvernement social-démocrate applique une politique migratoire stricte. "L'Allemagne doit enfin envoyer un message au monde que le perte de contrôle est terminée, comme l'a fait le Danemark", a déclaré Wagenknecht. "Celles et ceux qui n'ont pas de statut protégé ne peuvent pas s'attendre à une aide financière - sauf pour leur départ."

Lire aussi: