L'Afrique du Sud dépose une plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice à propos de la guerre de Gaza

L'Afrique du Sud accuse Israël d'avoir "violé les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention sur le génocide" dans sa requête, et affirme que "les actes et les omissions d'Israël (...) ont un caractère génocidaire, car ils ont été commis avec l'intention spécifique requise (...) de détruire les Palestiniens de Gaza", selon la CIJ.

Plus de 21 507 personnes ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la santé de l'enclave, contrôlé par le Hamas. Parmi les morts, on compte au moins 308 personnes qui se trouvaient dans des abris des Nations unies, selon l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Israël a rejeté les revendications de l'Afrique du Sud et sa demande auprès de la Cour mondiale, déclarant par l'intermédiaire de son ministère des affaires étrangères que l'Afrique du Sud "appelle à la destruction de l'État d'Israël" et que sa "revendication est dépourvue de fondement factuel et juridique".

"Israël s'est engagé à respecter le droit international et agit conformément à celui-ci, et dirige ses efforts militaires uniquement contre l'organisation terroriste Hamas et les autres organisations terroristes qui coopèrent avec le Hamas", a déclaré le ministère, ajoutant qu'il a fait "tous les efforts possibles pour limiter les dommages causés aux personnes non impliquées et pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza".

Les bombardements aériens et l'invasion terrestre de Gaza par Israël, en réponse aux attaques terroristes meurtrières et aux enlèvements perpétrés par le Hamas le 7 octobre, ont causé une dévastation généralisée dans la bande côtière densément habitée, suscitant l'indignation des groupes d'aide et de la communauté internationale.

Le président américain Joe Biden a déclaré au début du mois qu'Israël se livrait à des "bombardements aveugles" à Gaza. L'évaluation des services de renseignement américains suggère que près de la moitié des munitions air-sol qu'Israël a utilisées à Gaza dans sa guerre contre le Hamas étaient non guidées, autrement appelées "bombes muettes". Les munitions non guidées sont généralement moins précises et peuvent constituer une plus grande menace pour les civils.

Selon une analyse de CNN et de la société d'intelligence artificielle Synthetaic, bon nombre des bombes utilisées à Gaza étaient massives et capables de tuer ou de blesser des personnes à plus de 1 000 pieds de distance. Les partisans de la campagne israélienne à Gaza affirment que ces munitions lourdes agissent comme des destructeurs de bunkers, contribuant à détruire l'infrastructure des tunnels souterrains du Hamas. Toutefois, selon les experts, ces bombes sont normalement utilisées avec parcimonie par les armées occidentales. Le droit humanitaire international interdit les bombardements aveugles.

L'armée israélienne a déclaré vendredi qu'elle étendait ses opérations dans le sud de la bande de Gaza, où les civils avaient été invités à se réfugier. Elle a également affirmé avoir détruit un réseau de tunnels et l'un des "appartements refuges" appartenant au chef du Hamas, Yahya Sinwar. CNN n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les affirmations des FDI.

"L'Afrique du Sud est gravement préoccupée par le sort des civils pris dans les attaques israéliennes actuelles sur la bande de Gaza, en raison de l'usage indiscriminé de la force et du déplacement forcé des habitants", a déclaré le ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération dans un communiqué publié vendredi.

"En outre, des rapports continuent de faire état de crimes internationaux, tels que des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, ainsi que des rapports selon lesquels des actes correspondant au seuil de génocide ou de crimes connexes, tels que définis dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du génocide, ont été et peuvent encore être commis dans le contexte des massacres en cours à Gaza", indique le communiqué.

"En tant qu'État partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l'Afrique du Sud a l'obligation conventionnelle d'empêcher qu'un génocide ne se produise.

L'Afrique du Sud et Israël sont tous deux parties à la Convention sur le génocide, selon la CIJ, également connue sous le nom de Cour mondiale et principal organe judiciaire des Nations unies.

