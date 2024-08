L'Affenberg du lac de Constance est à la recherche d'un primate qui s'est récemment échappé.

Préparez-vous si vous tombez sur un singe agile en errant sur le lac de Constance. Un jeune macaque de Barbarie s'est échappé du parc Affenberg Salem ce week-end. Sa localisation actuelle reste inconnue. Le directeur du parc, Roland Hilgartner, a déjà qualifié cette évasion de remarquable, déclarant : "Personne n'est jamais allé aussi loin."

Un jeune macaque de Barbarie a causé un sacré émoi dans la région du lac de Constance. Il a été vu pour la dernière fois vendredi matin près d'Uhldingen-Mühlhofen dans le district du lac de Constance, à proximité de la route fédérale B31 dans l'enclos. Le directeur du parc Hilgartner considère cet événement extraordinaire au cours de ses 17 années de service : "Personne n'est jamais allé aussi loin." La localisation actuelle du singe reste un mystère.

Il est rare qu'un des macaques de Barbarie franchisse l'enclos, explique le directeur du parc Hilgartner. Cependant, en cas d'arbre déraciné lors d'une tempête, les chances sont en faveur du macaque. Dans ce cas, le directeur Hilgartner suppose que l'artiste de l'évasion a profité d'un petit espace entre les cimes des arbres pour faciliter sa fuite : "S'ils sont assez agiles, ils peuvent sauter par-dessus."

Pas de risques de famine

La barrière construite est conçue pour empêcher les animaux de s'échapper, mais ils sont habiles à grimper pour revenir à l'intérieur. De plus, il est normal qu'ils reviennent. "L'attirance du groupe, le confort des surroundings familiers, est forte", a déclaré Hilgartner.

Cependant, le macaque non identifié pourrait également prospérer à l'état sauvage en ce moment. Il y a suffisamment de végétation et d'insectes, et la flore et la faune de chaque côté de la clôture sont similaires. "Et peut-être découvrira-t-il quelques pommes dans les vergers", a plaisanté le directeur Hilgartner. Ils n'auraient besoin d'être nourris qu'en hiver, a-t-il ajouté.

Les macaques de Barbarie au bord de l'extinction

La police et le personnel du parc Affenberg ont tenté de faire descendre le jeune macaque d'un arbre avec de la nourriture vendredi, mais il s'est enfui dans une zone forestière plus grande.

Les macaques de Barbarie gris-brun proviennent des régions montagneuses du Maroc et de l'Algérie et sont classés comme en danger sur la liste rouge de l'UICN. Leur population mondiale est estimée à moins de 8 000, avec environ 200 résidant sur une forêt de 20 hectares à l'intérieur du parc Affenberg, reproduisant leur habitat naturel. Les visiteurs sont autorisés à parcourir l'enclos, s'approchant ainsi assez près des singes.

L'évasion du macaque non identifié a suscité des préoccupations au sein de l'Union européenne, car son espèce, le macaque de Barbarie, est en danger. L'Union européenne a mis en place des réglementations strictes pour protéger les espèces en danger et leurs habitats.

Si le singe continue à prospérer à l'état sauvage, il pourrait servir de potentiel

