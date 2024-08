- L'affection de Karla pour Charlie est-elle suffisamment profonde pour lui ôter la vie?

Charlie le Clown ne peut plus continuer

Charlie le Clown ne peut plus continuer son numéro. Il ne peut plus faire rire les gens, même s'ils le paient. C'est pourquoi il envisage d'y mettre fin. Mais ce n'est pas le twist de la comédie noire "Meurtrier du Carnaval - Obsession amoureuse". La tueuse en série Carla ne peut tuer que ceux à qui elle est émotionnellement attachée. Vous pouvez regarder comment cela se déroule sur la deuxième chaîne du lundi au mardi à 0h30.

Le dernier numéro de Charlie

Leurs chemins se croisent à un moment où même la dernière représentation de Charlie le Clown n'a pas lieu sur scène, mais sur un pont. Il ne saute pas dans l'eau en dessous, mais se balance à l'envers, impuissant - et la tueuse en série Carla entend Charlie juste au moment où elle s'apprête à se débarrasser de son amant actuel, soigneusement emballé. Elle kidnappe Charlie, et pendant un moment, le clown mourant semble terrifié.

Mais Carla le laisse partir, s'en va dans son van, et il lui crie après : "Attends, je veux mourir !" Charlie commence alors sa quête pour convaincre la tueuse de l'aider dans sa mission suicide : "Je suis athée, tu peux faire ce que tu veux de mon corps."

Cependant, Carla a d'autres projets pour lui. Elle est d'ailleurs bouchère de profession, et elle lui apprend à tuer pour qu'il puisse avouer ses crimes de manière convaincante. De ce piège, une romance tendre mais glaçante fleurit - qui laisse le cœur du spectateur battre la chamade.

Un film pour la télévision

Plus dérangeant qu'amusant, plus tragique que comique, ce film émotionnel de 80 minutes fait partie de la série "Étoiles montantes - Jeune cinéma sur la deuxième" en juillet et août sur ZDF. En contraste avec l'obscurité qui s'installe un soir d'été chaud, "Meurtrier du Carnaval - Obsession amoureuse" se déroule dans des mondes colorés sombres et une ambiance musicale et sonore conçue pour augmenter le volume. Si vous en avez la possibilité, c'est un film qui appartient au cinéma maison avec un grand écran et une bonne qualité sonore, pas seulement sur un ordinateur portable.

Le réalisateur et scénariste Carsten Unger a choisi un style audacieux pour son film : "Nous suivons le cinéma expressionniste des années 20, en cherchant, en expérimentant, parfois même en trébuchant, mais toujours puissant dans la pièce de théâtre", a-t-il expliqué à ZDF.

Qu'est-ce que cet amour ?

Il loue ses acteurs principaux, Ben Becker et Sabine Timoteo : "Leurs visages et la puissance de la musique du film forment l'ancre à laquelle la pièce de théâtre oscille entre des hauteurs absurdes, jusqu'à ce que l'espace cinématographique se brise et que toutes les conventions de genre soient soudainement fracassées, pour raconter une histoire étrange et honnête sur l'amour."

Mais ce n'est pas tout. Le film sur le désespoir d'un clown qui échoue et l'obsession d'une tueuse en série est en réalité un film sur la question fondamentale : qu'est-ce que l'amour et

