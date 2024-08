L'affaire du complot d'un célèbre spécialiste en soins de la peau a l'intrigue d'un film à succès.

Il y a une décennie, les messages pouvaient contenir des avertissements dangereux de mystérieux expéditeurs, ou des réactions à des prospectus offrant "gratuitement" des relations sexuelles qui contenaient ses coordonnées (avec son visage et celui de ses filles superposés sur des graphiques explicites) et disséminés le long de Santa Monica Boulevard.

Cependant, les messages s'avérèrent être de la part d'amis et de clients qui informaient DaLuise du dernier chapitre d'une vie qui était devenue similaire à un thriller hollywoodien : elle était incarnée par Elizabeth Banks dans un nouveau film.

Sorti aujourd'hui, "Skin Care" raconte l'histoire semi-fictive de Hope Goodman (Banks), esthéticienne de LA qui est convaincue que son concurrent, Angel Vergara (Luis Gerardo Méndez), essaie de ruiner sa réputation. Ses pneus sont lacérés, elle reçoit des vidéos dérangeantes et des appels téléphoniques tard dans la nuit, et un homme se présente à son cabinet suite à une annonce classée invitant des étrangers à réaliser ses fantasmes de viol au travail.

"Mon téléphone est devenu un réceptacle pour différents types de harcèlement... pendant mon calvaire, donc lorsque (ces messages) sont apparus, et que la première chose que je vois est une bande-annonce de ma vie, cela a un peu ranimé ce trauma", a déclaré DaLuise à CNN dans une interview vidéo avant la sortie du film.

"La réputation est cruciale dans ce métier", observe Goodman dans le film, et la sienne est entachée par un e-mail sexuellement explicite envoyé à toute sa liste de contacts depuis son compte. Ses anciens clients fidèles migrent vers le salon prospère de Vergara, tandis que Goodman, de plus en plus anxieuse, achète une arme pour se protéger et suit son rival jusqu'à son domicile. Une offre d'hébergement d'un ami prend alors un tournant inattendu - tout comme sa suspicion de savoir qui est vraiment derrière le harcèlement.

L'art reflète la vie

Décrite dans les crédits d'ouverture du film comme étant "fictive" mais "inspirée de faits réels", l'histoire partage de nombreuses similitudes avec celle de DaLuise.

Maintenant âgée de 65 ans, l'esthéticienne a autrefois servi des célébrités comme Jennifer Aniston et Sarah Michelle Gellar dans son cabinet hollywoodien, Skin Refinery. Connue pour ses "galvanic" soins du visage, qui utilisaient de petits courants électriques pour permettre aux produits de beauté de pénétrer profondément dans la peau, DaLuise - tout comme le personnage de Goodman - a lancé une ligne de soins pour la peau et a acquis sa propre notoriété médiatique.

Outre les prospectus et les textos mentionnés ci-dessus, les pneus de DaLuise ont également été lacérés. Elle a reçu de nombreux appels non désirés et plusieurs annonces Craigslist ont été publiées sous son nom, prétendant qu'elle cherchait un homme pour réaliser ses fantasmes sexuels.

Elle est également venue (à tort) à croire qu'un esthéticien qui avait ouvert un cabinet à côté du sien, Gabriel Suarez, était responsable des incidents dérangeants.

"J'étais stupéfaite et émerveillée par combien tout était précis, de l'emplacement aux manières et à la façon dont nos salons étaient tous deux décorés", a déclaré DaLuise au sujet de la production. "Quelqu'un a vraiment fait ses recherches et les a bien faites." (À titre de comparaison, Banks a révélé à Entertainment Weekly le mois dernier qu'elle ne savait pas que le film était basé sur une histoire vraie "jusqu'à beaucoup plus tard dans le processus".)

Cependant, l'intrigue du film s'écarte de la réalité dans des domaines critiques - en particulier concernant le crime dont DaLuise était accusée.

En mars 2014, DaLuise a été arrêtée et accusée d'un complot d'assassinat contre Suarez. L'affaire tournait autour d'un texto qu'elle avait envoyé à son ami à l'époque, Edward Feinstein, dans lequel elle disait avoir "trouvé quelqu'un qui va régler le problème de Gabriel". DaLuise a affirmé que le message n'était pas sincère (elle l'a décrit à CNN comme "une façon de se défouler").

L'individu qu'elle était accusée d'avoir approché à ce sujet, l'ancien joueur de football américain Chris Geile, a témoigné au tribunal qu'elle le connaissait à peine et qu'elle ne lui avait jamais demandé d'assassiner Suarez. Le jury a pris moins d'une heure pour l'innocenter - mais pas avant qu'elle ne passe 10 mois en prison en attendant son procès, pendant lesquels elle a développé un cancer colorectal. (Elle a par la suite porté plainte contre le département du shérif de LA pour détention abusive, entre autres choses, et a atteint un accord avec le comté pour avoir manqué de diagnostiquer son cancer pendant sa détention.)

DaLuise pensait qu'elle avait été piégée, et les soupçons se sont rapidement tournés vers l'informateur de la police, Feinstein. Les autorités soupçonnaient qu'il et son ami (et l'un des clients de DaLuise) Nick Prugo, membre du célèbre gang de voleurs "Bling Ring" qui avait ciblé les domiciles de célébrités à haut profil, étaient derrière les actes malveillants, pas Suarez.

En 2016, la cour supérieure du comté de Los Angeles a condamné Feinstein et Prugo à 350 heures de service communautaire et trois ans de probation chacun pour des chefs d'accusation de harcèlement. Les deux ont été contraints de rester à distance de DaLuise et de ses deux filles, et de cesser tout contact pendant 10 ans.

Feinstein et Prugo étaient également accusés d'avoir publié une annonce en ligne pour solliciter des hommes à rendre visite à DaLuise chez elle pour la violer, mais le juge a rejeté cette accusation criminelle, estimant qu'il n'y avait pas assez de preuves.

La condamnation des deux a suivi un accord plaidoyer, et un mobile présumé pour leurs crimes n'a pas été rendu public par la cour. Dans un épisode de "Dr. Phil" en 2015, DaLuise a déclaré à propos de Feinstein : "Je pense que c'est pathologique, je pense que c'est sadique et je pense que c'est psychotique."

Malgré sa louange de la production, DaLuise exprime son mécontentement de ne pas avoir été consultée par les auteurs ou le réalisateur, Austin Peters, ni même invitée à une projection préalable, bien qu'elle ait réussi à se joindre à d'autres invités pour voir le film deux fois avant sa sortie. Elle a envisagé de poursuivre IFC Films en justice, mais l'esthéticienne adopte maintenant une attitude "si tu ne peux pas les battre, rejoins-les".

"Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter, car les avocats que j'ai consultés m'ont dit qu'il n'y avait pas de solide base légale pour que je réclame une forme de préjudice," a-t-elle expliqué.

"Je me sens comme une figure maternelle qui veut gronder les auteurs pour ne pas avoir cherché mon avis, car le film aurait pu être meilleur si j'avais été impliquée," a-t-elle poursuivi.

IFC Films a refusé de commenter pourquoi DaLuise n'a pas été incluse dans le projet.

DaLuise espère que l'intérêt renouvelé pour son cas aidera à vendre son documentaire à un grand réseau ou un service de streaming, révélant à CNN qu'elle a obtenu un "réaliseur renommé" pour le projet peu après la sortie de la bande-annonce de "Skincare". (Elle avait previously capitalisé sur la controverse en relançant sa carrière dans la beauté avec la marque "Killer Facials".)

Malgré la conclusion des procédures légales, les discussions concernant son cas continuent sur divers réseaux sociaux. Des comptes prétendant la représenter sont apparus en ligne, affirmant révéler la "vérité" à son sujet. Feinstein, qui avait prétendument déclaré aux enquêteurs que DaLuise fabriquait le harcèlement pour discréditer Suarez, continue de contester sa version des faits, publiant une vidéo YouTube en 2021 dans laquelle il regrette d'avoir conclu un accord et l'accuse de fabriquer des incidents de harcèlement.

DaLuise a choisi de rester silencieuse face aux allégations de Feinstein, exprimant son désir qu'il "disparaisse". Cependant, voir "Skincare" l'a incitée à vouloir rétablir la vérité à nouveau, décrivant le film comme une "montagne russe" qui était "agréable", mais pas factuelle.

"Le film représente environ 20% de mon calvaire. Le public n'a aucune idée de la suite - l'emprisonnement et autres événements. Alors, je suis un peu plus à l'aise en sachant que lorsque mon documentaire sortira, les gens ne le reconnaîtront pas du film qu'ils ont vu. C'est mon espoir, car c'est assez différent," a-t-elle ajouté.

"Skincare" est actuellement en salle.

En discutant de la précision du film, DaLuise a mentionné qu'elle était surprise de voir à quel point la production avait capturé le style et la décoration de son clinique de soins de la peau.

La représentation du harcèlement que DaLuise a subi dans le film, y compris les emails explicites envoyés à sa liste de contacts, était un rappel choquant de la trauma qu'elle avait vécu.

