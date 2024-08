L'AfD veut créer une nouvelle organisation de jeunesse

L'organisation de jeunesse de l'AfD est devenue une source de problèmes plutôt qu'un vivier de jeunes politiciens. Les populistes de droite envisagent de détacher la "Jeune Alternative" et de créer une nouvelle organisation de jeunesse.

Selon un rapport des médias, les instances dirigeantes de l'AfD travaillent sur des plans pour séparer leur actuelle organisation de jeunesse "Jeune Alternative" (JA) du parti. Au lieu de cela, elles souhaitent fonder une nouvelle organisation de jeunesse avec un nom différent, plus étroitement liée au parti et qui agirait ainsi plus dans son intérêt, selon le portail Table Media, citant des cercles du conseil fédéral du parti. Le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution a classé la JA comme étant clairement d'extrême droite.

L'organisation de jeunesse est devenue une source de problèmes pour l'AfD au lieu d'être un vivier de jeunes politiciens. La branche thuringienne de la Jeune Alternative a récemment été classée comme d'extrême droite, et au niveau fédéral, le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution a également classé la Jeune Alternative comme étant prouvéement extrémiste.

La JA répond aux "questions sensibles avant même que le parti n'en ait discuté à moitié", écrit le portail. En cas de doute, la jeunesse du parti choisit le fauteur de scandale et cite l'exemple de l'eurodéputé AfD controversé Maximilian Krah, qui est célébré par la JA. "Plus c'est radical, plus il y a du potentiel de héros."

La nouvelle organisation doit fonctionner comme le "modèle Juso". Tous les membres de l'AfD de moins de 36 ans appartiendraient automatiquement à cette organisation. Inversement, tous les membres de l'organisation de jeunesse devraient avoir une adhésion au parti et ne pas avoir de passé dans des organisations figurant sur la liste d'incompatibilité de l'AfD, sur laquelle figurent par exemple des partis radicaux de droite comme le NPD (Le Pays).

Cela apporterait également des avantages financiers à l'AfD : tous les membres de l'organisation de jeunesse paieraient des cotisations partielles, et de l'argent supplémentaire viendrait via le financement du parti.

