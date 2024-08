- L'AfD refuse de former une coalition avec le Hoge

Nous avons toujours déclaré que nous ne travaillerions pas avec Herr Höcke, a déclaré l'ancien politique du parti de gauche à "Berliner Zeitung". La figure de proue de l'extrême droite Björn Höcke est le candidat principal de l'AfD pour les élections régionales en Thuringe. En Saxe et en Brandebourg, où de nouveaux parlements régionaux sont élus, "il y en a beaucoup de son côté", a déclaré Wagenknecht.

La dirigeante du parti a déclaré à propos de Höcke : "Je n'ai pas besoin des services de renseignement pour savoir que Höcke et son camp représentent l'idéologie extrême droite 'völkisch' du sang et du sol". Les agences de renseignement de Saxe et de Thuringe classifient l'AfD comme fermement extrême droite dans les deux États, et en Brandebourg, l'AfD est considérée comme une menace potentiellement extrême droite par l'agence de protection constitutionnelle de l'État. "L'Aile", dirigée par Höcke, a depuis été officiellement dissoute.

Wagenknecht prône une approche différente de l'AfD

Wagenknecht demande un contrôle plus strict des agences de renseignement dans les trois États et accuse celles-ci d'agir de manière indépendante et de faire de la politique. L'AfD vise à abolir l'agence de renseignement sous sa forme actuelle.

La fondatrice du parti réitère sa demande de traiter l'AfD différemment des autres partis. "Nous ne rejetterons pas automatiquement tout ce qui vient de l'AfD", a-t-elle déclaré au journal. "En fin de compte, cela ne fait que leur donner plus d'attention."

La dirigeante souligne la distance de l'AfD en matière d'immigration. L'AfD est donnée autour de 30 % en Saxe et en Thuringe, et de 24 % en Brandebourg. En Thuringe et en Brandebourg, elle est en tête des sondages. Le BSW a obtenu 17-19 % dans les derniers sondages en Thuringe, 11-14 % en Saxe, et 16-17 % en Brandebourg. Le politologue Jan Philipp Thomeczek considère le BSW comme un parti populiste dans une étude.

"J'espère que l'AfD ne remontera pas à 30 % au niveau national prochainement", a déclaré Wagenknecht. En ce qui concerne la politique migratoire de l'AfD, elle a déclaré : "Nous ne sommes pas en train de susciter la haine envers les migrants. Nous disons que l'immigration élevée submerge notre pays, qu'il doit y avoir des réglementations."

Wagenknecht a démenti les accusations selon lesquelles son parti serait une secte. Le BSW prévoit de mettre la pression sur le gouvernement fédéral pour prioriser la diplomatie et la paix plutôt qu'une nouvelle course aux armements si

