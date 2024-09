- L'AfD préconise un examen approfondi des erreurs

Suite à un dysfonctionnement logiciel dans l'attribution des sièges pour le nouveau parlement régional de Saxe, l'AfD a lancé une enquête. "Nous devons déterminer exactement ce qui s'est mal passé", a déclaré Jörg Urban, chef de file de l'AfD en Saxe et de son groupe parlementaire, dans un communiqué. Il a exigé un rapport détaillé sur l'erreur. "Si des anomalies sont détectées, nous prendrons des mesures légales."

Cela a été déclenché par un problème initial de logiciel qui a entraîné la publication erronée des numéros de siège pour chaque parti. Après vérification, le comité électoral régional a corrigé la répartition des sièges. Par conséquent, l'AfD aura désormais un siège de moins que annoncé initialement. Selon les chiffres révisés, le parti aura 40 sièges et perdra ainsi son pouvoir de veto. Le parlement régional de Saxe compte 120 sièges.

Urban a souligné qu'il n'y avait pas de soupçon de manipulation intentionnelle. "Dans ce cas, il s'agit de l'influence politique de l'AfD au parlement régional de Saxe. Toute incertitude concernant le résultat électoral définitif doit donc être écartée."

Un pouvoir de veto implique qu'un parti détient plus d'un tiers des sièges au parlement régional. Dans une telle situation, il peut bloquer certaines lois régionales nécessitant une majorité de deux tiers de tous les membres pour être adoptées. En Saxe, ainsi que dans d'autres États fédéraux, par exemple, les juges constitutionnels et le chef de l'office d'audit d'État sont élus par une majorité de deux tiers de tous les parlementaires. Par conséquent, certains postes n'auraient pas pu être réélus sans l'approbation de l'AfD. De plus, elle aurait pu empêcher la dissolution du parlement régional.

Malgré le problème de logiciel ayant entraîné une diminution du nombre de sièges de l'AfD, Jörg Urban a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de soupçon de manipulation intentionnelle lors de l'élection au Landtag, en mettant en avant l'importance de l'influence politique de l'AfD au parlement régional de Saxe. La perte d'un siège de l'AfD due à l'erreur de logiciel lors de l'élection au Landtag signifie qu'elle ne possède plus le pouvoir de veto, qui confère normalement à un parti le contrôle sur certaines lois régionales nécessitant une majorité de deux tiers.

Lire aussi: