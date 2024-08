- L'AfD exprime ses inquiétudes quant à la possibilité de dépasser la BSW en influence.

Suite aux demandes du parti BSW de Wagenknecht pour un regard neuf sur l'AfD, les candidats principaux des Verts et du SPD ont exprimé leur inquiétude. "Est-ce leur stratégie de garder toutes les cartes sur la table ? Cela me préoccupe vraiment", a déclaré la cheffe des Verts Madeleine Henfling aux médias allemands. Il y a des suggestions qu'une partenariat entre BSW et AfD pourrait voir le jour, car elle a remarqué des similitudes dans certains domaines politiques entre les programmes des deux partis. De plus, il y a le risque que les membres de BSW soient "submergés" en raison de leur manque d'expérience politique, a-t-elle mentionné.

Approbation potentielle des projets de loi de l'AfD

Jeudi lors d'une discussion à la télévision, la candidate principale de BSW Katja Wolf a suscité un émoi en refusant de rejeter la possibilité que son parti soutienne des propositions de l'AfD si elles lui semblaient valides. Par la suite, la fondatrice de BSW Sahra Wagenknecht a déclaré que la stratégie précédente consistant à rejeter ouvertement les initiatives de l'AfD et à se vanter de ses valeurs démocratiques n'avait pas réussi à contrer l'AfD. "Si l'AfD déclare que le ciel est bleu, BSW ne dira pas qu'il est vert. Tirer des conclusions sur les intentions de coalition à partir de cela est simpliste", a-t-elle ajouté. Entre-temps, les responsables de BSW au niveau fédéral et étatique ont répété à plusieurs reprises qu'ils ne formeraient pas de coalition avec l'AfD.

Le candidat principal du SPD Georg Maier a affirmé que BSW se positionne comme une alternative à l'AfD, mais agit ensuite comme un fournisseur de majorité. "Pour moi, BSW reste une question majeure en termes de contenu et de personnel", a-t-il déclaré. Beaucoup de choses sont contradictoires.

Henfling a mis en garde contre le fait que BSW est un mélange de "grande naïveté et d'inexpérience en politique. Dans un parti qui s'apprête à assumer la responsabilité gouvernementale, cela me rend encore plus anxieux."

La présidente de BSW Katja Wolf a été députée de l'État et maire d'Eisenach pendant plusieurs années, mais le jeune parti comprend également des nouveaux venus en politique qui pourraient entrer au parlement de l'État après l'élection.

Maier a réitéré que le SPD ne rejoindrait pas un gouvernement qui repose sur des majorités fluctuantes impliquant l'AfD.

Un nouveau parlement de l'État sera élu en Thuringe le 1er septembre. Selon les derniers sondages, BSW est classé troisième avec des valeurs allant de 19 à 21 %, juste derrière la CDU. Le SPD se situe entre six et sept pour cent, et les Verts doivent se préparer à une éventuelle perte de réélection au parlement de l'État avec des valeurs comprises entre trois et quatre pour cent.

