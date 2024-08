"L'AfD est un parti qui s'adresse à des individus aux vues antisémites"

Comment est-ce risqué l'AfD ? Le Comité juif américain de Berlin prévient que c'est plus dangereux que beaucoup le perçoivent. L'organisation a publié un brochure sur le parti, qui pourrait être la force la plus puissante dans les élections régionales à venir dans l'Est. Selon cette brochure, l'AfD prépare un "coup d'État".

Renonçant au partage de photos révélant l'adresse du bureau, conseille Remko Leemhuis. Le directeur de l'AJC Berlin souhaite protéger ses employés de tout danger potentiel. Les Juifs vivant dans la capitale allemande font face à des risques de plusieurs sources, telles que l'extrémisme de droite, l'antisémitisme des extrémistes de gauche, les islamistes et les Palestiniens violents. L'une de ces menaces est abordée dans la brochure récente de l'AJC Berlin intitulée "Le parti du coup d'État. Comment l'AfD met en danger notre démocratie."

Dans l'introduction, Leemhuis explique que ceux qui votent pour l'AfD sont conscients de la nature de son programme. La brochure, qui compte 60 pages et est disponible gratuitement en téléchargement, se concentre sur l'AfD elle-même - sa direction, ses liens avec la scène d'extrême droite, ses idéologies, ses objectifs, ses stratégies et ses partisans. Co-écrite par Andrea Röpke et Andreas Speit, la publication est principalement un recueil de recherches sur l'AfD et la Nouvelle Droite. Röpke et Speit, tous deux connus pour leur travail sur l'extrémisme de droite en Allemagne, ont contribué à ces recherches.

"Ethnonationaliste ? Je trouve cela plutôt inoffensif au début."

Röpke, lors de la présentation de la brochure aux journalistes, considère le titre "provocateur", mais pas seulement. Röpke affirme que l'AfD poursuit progressivement cet objectif. Le parti cherche à établir une communauté ethnique homogène, ce qui ne peut être accompli que par la violence et les immigrants violents, selon Röpke. Elle est alarmée par la façon dont les partisans de l'AfD ignorent constamment la vérité et restent loyaux au parti, même face à de nouvelles révélations.

Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs en Allemagne, assiste à la présentation et exprime ses vues. Schuster déclare ne pouvoir identifier aucun élément antisémite dans le programme fédéral du parti de l'AfD. "Cependant, il est incontestable que l'AfD sert de plateforme aux antisémites", déclare Schuster. Il est moins convaincu par l'allégation selon laquelle la plupart des partisans de l'AfD peuvent être classés comme extrémistes de droite. Ces individus, frustrés et politiquement désaffiliés, regardent l'AfD hostile aux minorités et pensent, "Et alors ? Ça ne m'affecte pas immédiatement", dit Schuster. Il met en évidence la stratégie de l'AfD pour gagner graduellement de l'influence, en commençant par les élections locales.

L'AfD n'est pas le nouveau NSDAP, affirme le directeur de l'AJC Leemhuis. Cependant, il met en garde contre l'utilisation de cette comparaison. Le précédent historique de la rapide démantèlement des institutions démocratiques par les nazis dans la République de Weimar sert de rappel sobre. Röpke réfute également l'idée que l'AfD se dissoudra si elle entre au gouvernement. La République fédérale est-elle aujourd'hui plus résistante que Weimar en 1933 ? Röpke attire l'attention sur les recherches du sociologue Wilhelm Heitmeyer, qui met en garde contre la croissance de la "fatigue démocratique" depuis plus de 15 ans. "Une partie importante de l'électorat de l'AfD, qui reste fermement attachée au parti, ne rejette pas les régimes autoritaires ou les dictatures", dit Röpke.

néo-nazis et Alleged Plotters contre le gouvernement

La brochure explore les antécédents d'extrême droite des principaux responsables de l'AfD et leurs liens avec d'autres organisations et mouvements extrémistes. Röpke se souvient d'André Kalbitz, proche de Höcke, qui a été expulsé de l'AfD en raison de son appartenance à l'organisation néo-nazie Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). Malgré son expulsion, Kalbitz a joué un rôle dans la campagne municipale de l'AfD au printemps. Stefan Kotré, député, soutient également le négationniste de l'Holocauste Horst Mahler et a rendu visite à son ancienne collègue de faction, Birgit Malsack-Winkemann, en prison - une co-accusée dans l'affaire contre le prince Reuss, qui étaient inculpés de complot pour renverser le gouvernement et assassiner de nombreuses personnes.

Kotré a soutenu Mahler dès 2004 et Höcke a régulièrement montré son soutien à la condamnée pour négation de l'Holocauste Ursula Haverbeck. Le discours de Gauland, où l'Holocauste est comparé aux ordures de l'histoire allemande, donne une idée des positions historiques du parti. La déclaration de Höcke en 2021, "Nous cesserons le combat contre la droite", s'aligne également sur leur position, y compris leur négation du changement climatique.

La publication de l'AJC aborde les interactions de l'AfD avec la Russie. Les auteurs détaillent plus d'une centaine de visites de politiciens de l'AfD en Russie en 2015 et 2020. Malgré le début de l'invasion russe généralisée de l'Ukraine en février 2022, les autorités de l'AfD se sont encore rendues en Russie et dans les territoires ukrainiens occupés. Les auteurs citent le discours de Höcke lors d'un événement de Pegida où il parle de la Russie comme d'une "promesse de libération de la tutelle américaine involontaire". Weidel, la dirigeante du parti, a déclaré lors de la conférence fédérale que l'Ukraine n'appartient pas à l'Europe. Les nombreuses occasions de proximité de l'AfD avec le Kremlin sont évidentes.

Röpke affirme que les actions du parti, son langage hostile dans les dialogues privés, ses relations et sa stratégie d'élargissement du discours acceptable : tous ces éléments révèlent le véritable risque que représente l'AfD. Parallèlement, aucun autre parti n'est financé par des fonds publics à hauteur de l'AfD. Contrairement au président du Conseil central Schuster, l'AfD prône une "interdiction de toute discussion" sur elle-même. "Elle cherche un régime autoritaire où de nombreuses personnes seront laissées pour compte", affirme Röpke. Enfin, "ce parti n'est pas comme les autres".

Le Comité américain juif de Berlin, dans son brochure intitulée "Le parti du coup d'État. Comment l'AfD menace notre démocratie", critique vivement la direction de la Commission et ses liens avec la scène d'extrême droite.

