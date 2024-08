- L'AfD est en tête en Thuringe, avec la CDU et le BSW presque sur la même longueur d'onde

Moins de trois semaines avant les élections régionales en Thuringe, l'AfD reste en tête selon un récent sondage de la Forschungsgruppe Wahlen, avec un score de 30 % pour le parti d'extrême droite dirigé par Bjoern Hoecke. Le CDU, à la deuxième place, a 21 % dans le ZDF-Politbarometer. L'AfD de Thuringe est classée comme étant clairement d'extrême droite et est surveillée par l'Office pour la protection de la Constitution de l'État.

Le BSW nouvellement fondé approche les 20 %

Juste derrière les démocrates-chrétiens avec 19 %, se trouve le nouveau parti, l'Alliance pour Sahra Wagenknecht (BSW), dirigé par Katja Wolf, la présidente de Thuringe. Comme aucun parti ayant une chance d'entrer au parlement régional n'est disposé à coopérer avec l'AfD, le deuxième parti pourrait revendiquer le poste de ministre-président.

Les sondages sont toujours sujets à des incertitudes, avec des facteurs tels que la loyauté des partis en baisse et les décisions de vote de plus en plus tardives qui rendaient difficile pour les instituts de sondage de pondérer les données qu'ils collectent. L'institut indique une tolérance d'erreur statistique de trois points de pourcentage pour une valeur de 40 %. En principe, les sondages ne reflètent que le paysage politique au moment du sondage et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection.

La gauche chute - Les Verts et le FDP ne sont pas au parlement régional

La gauche, dirigée par le sortant Bodo Ramelow, a 15 % dans le sondage. Par rapport aux élections régionales de 2019, cela représenterait une baisse significative. À l'époque, la gauche, avec son populaire ministre-président Bodo Ramelow, était la force la plus forte en Thuringe avec 31 %.

Le Politbarometer indique le SPD à sept pour cent, les Verts ne parvenant pas à entrer au parlement régional avec trois pour cent. Les autres partis ont cinq pour cent au total - y compris le FDP avec son candidat principal et l'ancien ministre-président Thomas Kemmerich, qui ne serait pas représenté au parlement.

Une coalition sans AfD et BSW semble impossible

Le sondage, qui est censé être représentatif, indique que la coalition gouvernementale actuelle n'aurait pas la majorité. Sans la participation de l'AfD ou du BSW, une coalition avec sa propre majorité semble peu probable.

Ramelow dirige actuellement un gouvernement minoritaire composé du SPD, de la gauche et des Verts. Une majorité serrée pourrait être atteinte par une coalition du CDU, du BSW et du SPD. Le CDU ne veut pas former une coalition avec l'AfD ou la gauche, rendant d'autres coalitions majoritaires peu probables pour le moment.

Cependant, selon le sondage, 40 % des Thuringiens sont encore indécis quant à savoir s'ils voteront et pour qui le 1er septembre.

