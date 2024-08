- L'AfD en Thuringe est en tête, Kretschmer en Saxe

Trois semaines avant les élections régionales très attendues en Saxe et en Thuringe, un double succès pour l'AfD n'apparaît pas imminent, selon un sondage. En Thuringe, le parti est toujours clairement en tête avec 30 %, selon le dernier baromètre politique de ZDF. Cependant, en Saxe, la CDU avec le ministre-président Michael Kretschmer peut prendre la tête avec 34 %, l'AfD étant à 30 %. En comparant directement les préférences pour les ministres-présidents, Kretschmer est en tête avec 64 %, devant le président d'AfD Jörg Urban avec 14 %.

Course serrée pour la deuxième place en Thuringe ?

En Thuringe, however, the AfD seems difficult to catch up with. A neck-and-neck race is emerging between the CDU and the alliance of Sahra Wagenknecht (BSW) for second place, and thus possibly also for the position of Minister President. The AfD, even as the leading party, would not be able to provide the head of government, as it would need the votes of other parties for this, which they exclude.

La CDU avec le candidat en tête Mario Voigt est à peine devant le BSW avec 21 % contre 19 %. Selon le baromètre politique, outre l'AfD, la CDU et le BSW, le parti de gauche de l'actuel président Bodo Ramelow avec 15 % et le SPD avec 7 % seraient représentés dans le futur parlement d'Erfurt. Les Verts et le FDP ne parviendraient pas à entrer au parlement régional. Selon le sondage, 40 % des habitants de Thuringe sont encore indécis quant à savoir s'ils voteront et pour qui le 1er septembre.

Les résultats des sondages sont toujours sujets à des incertitudes et reflètent simplement l'état d'esprit de l'opinion au moment du sondage, pas des prévisions sur l'issue de l'élection.

Expert parle du "facteur Kretschmer" en Saxe

En Saxe, selon le baromètre politique, la CDU de Kretschmer pourrait continuer sa coalition gouvernementale actuelle. Les deux partenaires actuels de la coalition, le SPD et les Verts, obtiendraient chacun 6 %, à peine de retour au parlement régional. Théoriquement, une coalition de la CDU et du BSW (11 %) serait également possible. Les coalitions avec l'AfD sont exclues par le congrès du parti CDU fédéral. Tanto en Saxe como en Thuringia, l'AfD es clasificada por las oficinas estatales de protección de la Constitución como claramente de extrema derecha. La Izquierda corre el riesgo de no superar el umbral del cinco por ciento en el Estado Libre con un cuatro por ciento. Según el sondeo, un tercio de los encuestados aún están indecisos sobre a quién o si votarán. El 60 % quiere que la CDU dirija de nuevo el gobierno después de las elecciones estatales.

Le fait que la CDU soit devant l'AfD en Saxe, comme le montrent les sondages précédents, a été attribué par le politologue Hans Vorländer dans le "Morgenmagazin" de ZDF à un "facteur Kretschmer". Cela avait déjà conduit la CDU à devancer l'AfD lors des dernières élections régionales en 2019, malgré les prévisions précédentes qui plaçaient l'AfD en tête. Kretschmer fait également campagne en Saxe sur des thèmes que l'AfD et le BSW mettent particulièrement en avant, tels que la critique des livraisons d'armes à l'Ukraine, l'appel à des négociations avec la Russie et l'appel à une politique migratoire plus stricte.

