- L'AfD échoue dans un procès contre l'élection de la citoyenneté

L'élection de l'Assemblée des Citoyens à Brême en mai 2023 est valide. C'est ce qu'a annoncé la Cour d'État de la Ville hanséatique libre. L'exclusion de l'AfD de l'élection était donc légale, comme l'a expliqué le juge président. Aucun erreur électorale n'a été reconnue. La cour a donc rejeté plusieurs recours contre la validité de l'élection. La décision est définitive.

Plusieurs membres de l'AfD s'étaient opposés à l'élection car leur parti n'était pas autorisé à y participer. L'AfD était alors si divisée que deux présidents de l'État ont soumis des propositions avec des candidats. Cependant, seule une liste par parti est autorisée.

Exclusion de l'AfD à Brême légale

La cour d'examen des élections avait déjà décidé en décembre que l'exclusion de l'AfD était légale. Les membres du parti n'ont pas accepté la décision et ont fait appel à l'instance suivante. Depuis le début juillet, la Cour d'État s'occupe des appels, séparément pour les circonscriptions électorales de Brême et de Brêmehaven.

Le gouvernement rouge-vert-rouge est au pouvoir depuis plus d'un an. Lors de l'élection à l'Assemblée des Citoyens de Brême le 14 mai 2023, le SPD sous la maire Andreas Bovenschulte est devenu la force la plus forte.

