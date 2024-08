L'AfD échoue avec des plaintes sur l'élection de la citoyenneté de Brême

L'AfD n'est pas représentée dans l'Assemblée citoyenne de Brême. Avant les élections de l'année dernière, elle a soumis deux listes de candidats à la commission électorale - et n'a pas été autorisée à se présenter du tout. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi dans ses défis juridiques.

L'élection de l'Assemblée citoyenne de Brême de l'année dernière n'a pas besoin d'être répétée. La Cour constitutionnelle d'État de Brême a rejeté les plaintes de l'AfD contre l'élection. L'AfD n'a pas été autorisée à participer à l'élection de l'Assemblée citoyenne car elle avait deux listes de candidats concurrentielles en raison de différends internes au parti.

Après la conférence du parti d'État de l'AfD en 2022, un différend est survenu concernant la validité des élections du conseil d'administration. Le tribunal arbitral du parti a finalement déclaré les votes invalides et nommé un conseil d'administration d'urgence - une décision confirmée plus tard par le tribunal arbitral fédéral de l'AfD. Cependant, il y avait aussi le conseil d'administration issu des élections de la conférence du parti, le si-calledrump board. Les deux conseils d'administration ont soumis une liste de candidats pour Brême.

La commission électorale d'État n'a pas autorisé cela. Ainsi, l'AfD n'a pas participé à l'élection. L'association d'État de l'AfD et les candidats individuels de Brême et de Bremerhaven sont allés en justice pour déclarer l'élection invalide.

En décembre, la cour de révision électorale de Brême a déjà rejeté les objections contre l'élection de l'Assemblée citoyenne. Maintenant, la Cour constitutionnelle d'État - la cour constitutionnelle de l'État - a également rendu une décision contre l'AfD. Il n'y avait pas d'erreurs électorales reconnaissables, a déclaré le juge président Peter Sperlich dans les motifs du jugement. La commission électorale et la cour de révision électorale ont correctement établi que les propositions d'élection pour Brême et Bremerhaven étaient invalides.

Les signatures obligatoires du conseil d'État manquaient. Chaque parti ne peut soumettre qu'une seule proposition d'élection, a expliqué la cour. La règle selon laquelle cela n'est valable qu'avec la signature du conseil d'État sert des objectifs légitimes.

L'SPD est sorti vainqueur de l'élection en mai 2023. Avec les Verts et la Gauche, il gouverne à Brême.

