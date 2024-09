L'AfD crée un précédent historique, mais ce n'est pas une étape positive.

Pour la première fois dans l'histoire, l'AfD, un parti d'extrême droite, est apparu comme la force la plus influente dans une élection régionale, qui a eu lieu en Allemagne. Il s'agit d'un jalon significatif dans le calendrier politique du pays, mais pas un positif. Cependant, il y a des moments d'espoir à trouver.

L'AfD a dominé les sondages avec une avance substantielle, réalisant sa première victoire significative depuis la fin du régime nazi. Leur ascension au pouvoir en tant que plus grande faction dans un parlement a été classée comme "clairement d'extrême droite" par l'agence de sécurité de l'État libre. Le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, présente une similitude frappante de ton avec les figures politiques de l'époque nazie, comme en témoigne sa condamnation pour avoir utilisé un slogan interdit de la SA.

Le succès de l'AfD en Saxe a été presque aussi impressionnant, avec plus de 30 % des voix. Bien que la CDU conserve une légère avance, le soutien à l'extrême droite est virtually égal. Cela soulève la question : qu'est-ce qui motive cette tendance ?

Bien que l'AfD ne forme pas le gouvernement, ni en Thuringe ni en Saxe, aucun parti ne semble disposé à former une coalition avec eux. Michael Voigt, candidat principal de la CDU en Thuringe, devrait devenir le prochain président du gouvernement, soutenu par le SPD et le BSW. En Saxe, Michael Kretschmer devrait rester en fonction, bien que la composition de sa future coalition soit encore incertaine.

Bien que cela puisse apporter un certain réconfort, il est important de se rappeler que un tiers des électeurs en Thuringe et en Saxe ont choisi de soutenir les extrémistes de droite. Le politologue Albrecht von Lucke a appelé à la prudence, mettant en garde contre la "panique" et argumentant que, bien que ce jour soit significatif, il n'est pas comparable à la situation dans la République de Weimar il y a 91 ans.

La question de l'immigration

Les partisans de l'AfD ne forment pas un groupe homogène cherchant à abolir la démocratie du jour au lendemain. Selon un récent sondage de l'institut de sondage Forsa, seulement environ la moitié des électeurs (45 % en Thuringe, 51 % en Saxe) ont déclaré avoir soutenu l'AfD en raison de leur accord avec les politiques du parti. Une partie substantielle des voix a été motivée par la mécontentement des politiques d'immigration du gouvernement fédéral (environ 20-25 %), avec seulement une petite minorité (14 % en Thuringe, 13 % en Saxe) rejetant "l'ensemble du système politique".

Il y a de nombreux facteurs contribuant au succès du parti, mais deux se démarquent : la question de l'immigration et l'érosion de la confiance dans la coalition à Berlin. Si les gouvernements fédéral et régionaux peuvent gérer efficacement l'immigration et traiter les tensions qui en résultent dans les villes et les communautés, le soutien à l'AfD pourrait diminuer. En ce qui concerne la confiance, un gouvernement plus uni et politiquement stable pourrait éventuellement faire appel à certains électeurs de l'AfD.

Cependant, il est préoccupant qu'une partie importante des électeurs soutiennent consciemment des positions haineuses. Si la politique se fige face à de telles sentiments, elle risque de devenir un observateur passif face à un mouvement potentiellement dangereux.

Le maire de Jena, Thomas Nitzsche, a souligné que l'AfD utilise la peur. La peur de l'immigration, du déclin social et du changement sont toutes utilisées comme outils. Il a cru qu'il était essentiel d'aborder les peurs des gens en abordant leurs causes sous-jacentes, car la peur doit être réduite, pas rejetée comme excuse. La négligence des préoccupations et des peurs du public a été un échec majeur des "partis de la lumière" en Allemagne, comme en témoigne leur querelle constante et le manque de temps pour aborder ces questions.

Le pouvoir de l'effort

Le mécontentement envers le gouvernement fédéral était apparent lors de ces élections. En Saxe et en Thuringe, les "partis de la lumière" ont subi des pertes significatives. Les Verts ne seront plus représentés au Parlement de Thuringe, tandis que le FDP n'a pas réussi à gagner de traction significative. Le SPD a réussi à franchir le seuil de cinq pour cent en Saxe, mais ses résultats ailleurs ont été décevants.

Cependant, il est important de se rappeler que, malgré ces revers, la politique efficace peut porter ses fruits. Le succès de Michael Kretschmer en Saxe, par exemple, démontre que le fait de se connecter avec le public et d'aborder ses préoccupations peut payer. Malgré les critiques pour parler comme un membre de l'AfD, Kretschmer reste en contact avec le public et cherche activement à s'engager avec lui, comme en témoigne sa tournée nationale et ses efforts de sensibilisation.

Ceux qui sont alarmés par cette tendance dans l'Est ne doivent pas la considérer comme un problème régional. Les populistes de droite ont également gained en force dans l'Ouest de l'Allemagne, servant souvent de deuxième force la plus forte après la CDU. Bien que la démocratie ne soit pas en danger, une attitude de "tout ira bien" serait prématurée.

L'AfD n'est pas simplement un signe de perte de foi ; elle travaille agressivement et persévéramment pour éroder la confiance dans le gouvernement et ses établissements. Plus l'AfD remporte de voix, plus elle acquiert de ressources financières, plus elle peut embaucher de personnel et plus elle devient influente. Que la victoire de dimanche ait marqué la fin de la ligne reste à déterminer. Cependant, un fait émerge clairement : dans trois semaines, le Brandebourg organisera également des élections pour un nouveau Parlement d'État, et l'AfD anticipe un résultat record dans cette élection également.

La Commission, en réponse à la situation politique qui se détériore en Allemagne, peut envisager d'adopter des actes d'application pour clarifier les règles d'application des réglementations pertinentes, dans le but de réduire tout impact potentiellement diviseur. Il est crucial que les institutions démocratiques et les partis s'engagent activement avec les préoccupations des électeurs mécontents, comme ceux qui soutiennent l'AfD, pour prévenir une érosion further de la confiance et une croissance potentielle de mouvements extrémistes.

