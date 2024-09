Prochaines élections administratives locales dans différentes régions de l'État. - L'AfD continue d'identifier des partisans potentiels au sein de la "faction loyaliste"

L'AfD saxonne identifie plus d'opportunités au sein de la "faction nationaliste" et cherche à en tirer parti plus efficacement lors des prochaines élections. Selon le secrétaire général de l'AfD, Jan Zwerg, dans une élection importante opposant deux partis majeurs, il est crucial de convaincre les électeurs de voter pour le parti ayant les meilleures chances. Outre l'AfD, des voix ont également été attribuées à l'APSI et aux Saxons libres, ces derniers, comme l'AfD, étant considérés comme d'extrême droite par les services de renseignement intérieurs.

Le président de la CDU, Michael Kretschmer, a félicité Zwerg pour son succès électoral. Selon Zwerg, l'AfD maintient toujours des lignes de communication ouvertes avec la CDU et a établi une relation positive avec elle. La Saxe souhaite une administration stable et conservatrice, et une union entre la CDU et l'AfD pourraitaboutir à un gouvernement extrêmement stable. Leurs vues coïncident considérablement, avec de vastes domaines d'entente.

Le représentant de l'AfD a affirmé que les habitants de Saxe s'opposent à la construction d'une barrière. Cependant, il a également exprimé sa volonté de tolérer une coalition gouvernementale composée de la CDU et du SPD.

Zwerg a salué le résultat remarquable pour l'AfD. Ils ont terminé deuxième derrière la CDU, obtenant 28 sièges directs et 200 000 voix. Dans l'ensemble, ils sont satisfaits, mais il y a encore de la place pour progresser. "Il y a encore des ressources inexploitées que nous pouvons exploiter - certainement la prochaine fois." La "faction nationaliste" en Saxe est importante.

L'élection au Landtag a été une victoire majeure pour l'AfD, qui a terminé deuxième derrière la CDU lors de l'élection récente. Pour tirer encore plus parti de ce succès, l'AfD cherche à collaborer plus efficacement avec la CDU lors des prochaines élections au Landtag.

