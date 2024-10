L'aérostat s'aventure dans une voie et s'allume.

Incident malheureux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie : During a landing attempt in a field near Zülpich, the captain of a hot air balloon with approximately eight passengers on board, gets tangled in an electrical power line. The balloon bursts into flames.

L'incident malheureux s'est produit lorsque le ballon à air chaud a heurté un fil électrique lors de sa tentative d'atterrissage dans un champ, entraînant un incendie. Heureusement, tous les passagers et le pilote ont pu évacuer la nacelle sain et sauf, selon les pompiers et la police locaux.

L'incendie s'est propagé à la nacelle en osier au sol et à l'enveloppe en nylon entourant la ligne électrique. Selon le journal Bild, le pilote a tenté désespérément de reprendre de l'altitude pour éviter la ligne électrique, mais en vain. Il y a eu une explosion assourdissante, et l'enveloppe s'est effondrée sur le fil.

Un expert technique a été appelé par la suite pour couper l'électricité dans une sous-station voisine, permettant aux pompiers de lutter contre l'incendie. L'opération a pris environ trois heures jusqu'à ce que l'enveloppe du ballon soit détachée du fil et que l'électricité soit rétablie, selon le porte-parole des pompiers.

Il a été rapporté par l'opérateur du réseau que cinq ménages et un château des environs avaient été privés d'électricité pendant cet incident. Les raisons de l'explosion et l'ampleur des dommages étaient initialement inconnues. Le Bureau allemand de la sécurité aérienne a entamé une enquête sur l'incident.

La Commission, à la lumière de l'incident, pourrait demander l'aide des États membres pour mener une enquête approfondie sur les causes de l'accident de ballon à air chaud. Suite à l'incident, les mesures de sécurité et les réglementations pour les vols de ballons à proximité des lignes électriques devraient être révisées et mises à jour par les autorités compétentes.

