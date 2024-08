- L'aéroport japonais suspend 36 vols en raison de l'absence de ciseaux

Lorsqu'un ensemble de ciseaux a disparu dans un magasin de l'aéroport de New Chitose, situé sur l'île principale septentrionale de Hokkaido, au Japon, cela a causé un certain émoi. Des préoccupations ont surgi quant à une possible menace pour un avion, les ciseaux pouvant potentiellement être utilisés dans une attaque terroriste. Ces inquiétudes ont entraîné l'arrêt temporaire des contrôles de sécurité du terminal domestique pendant deux heures, comme l'a rapporté la BBC. Cet arrêt a entraîné l'annulation de 36 vols et le retard de 201 autres pour la journée.

Les passagers qui étaient déjà assis dans la zone de départ ont été instruits de quitter et de subir à nouveau des contrôles de sécurité. Deux heures plus tard, malgré les ciseaux toujours introuvables, les procédures de sécurité ont été reprises. Les ciseaux ont finalement été retrouvés au début de la semaine, grâce à un employé qui cherchait à l'intérieur même du magasin où ils avaient disparu.

L'aéroport assume la responsabilité

L'aéroport a reconnu que cet incident était le résultat de systèmes de stockage et de gestion inadéquats dans le magasin. Ils ont également reconnu que la situation pourrait potentiellement être liée à un cas de détournement d'avion ou de terrorisme. Pour répondre à ces préoccupations, ils se sont engagés à former en profondeur la gestion aux protocoles appropriés.

L'incident a mis en évidence le manque de systèmes de stockage et de gestion adéquats pour des objets tels que des ciseaux à section circulaire dans cet aéroport. Pour prévenir de tels incidents à l'avenir, l'aéroport s'est engagé à mettre en place des mesures de contingency, notamment en utilisant des unités de stockage avec une autre caractéristique unique, telle qu'une section circulaire, pour mieux sécuriser ces objets.

