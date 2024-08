- L'aéroport de Dortmund fait face à une action en justice de la part de l'OVG.

Le Tribunal Administratif Supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (OVG) doit réexaminer un dossier déposé par des riverains de l'aéroport de Dortmund à 10h00, concernant l'extension de ses activités à la nuit. Les habitants de Dortmund et d'Unna se plaignent depuis plus de dix ans d'une isolation phonique insuffisante. Depuis 2014, lorsque la Région de Münster a délivré une autorisation, les résidents, la ville d'Unna et l'aéroport se sont livrés à de nombreux combats juridiques à ce sujet.

Notamment, le 26 janvier 2022, l'OVG a jugé que l'autorisation de la authoritiesupervisory était illégitime. Cependant, ils n'ont pas retiré l'autorisation mais ont plutôt offert aux parties la possibilité de corriger les problèmes dans un processus ultérieur.

Actuellement, la ville d'Unna n'est plus partie à l'instance. Les cinq plaignants résidents originaux se sont réduits à trois. Le procès modificatif vise l'autorisation amendée pour la deuxième fois, délivrée par la Région de Münster le 9 juin 2023. Cette autorisation permet à l'aéroport de prolonger ses activités au-delà de 22h dans des conditions spécifiques, ce qui, selon l'aéroport, permet aux compagnies aériennes de se connecter aux principaux hubs et d'optimiser la planification et l'utilisation de l'équipement sur les routes européennes.

Date prévisible de décision en 2022

Les résidents, désormais au nombre de trois, affirment que la deuxième autorisation amendée, délivrée en 2023, continue de passer sous silence le problème de l'isolation phonique insuffisante, qui est un sujet de préoccupation partagé avec d'autres communautés voisines. Malgré le litige, l'aéroport maintient que le prolongement des activités au-delà de 22h bénéficiera à plusieurs compagnies aériennes, offrant de meilleures connexions aux principaux hubs.

