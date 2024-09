Lael Wilcox, des États-Unis, est la cycliste féminine la plus rapide à avoir fait le tour du monde.

Revenant à Chicago à 21h heure locale un mercredi, après 108 jours, 12 heures et 12 minutes de voyage, Wilcox a battu le précédent record de 124 jours et 11 heures établi par la cycliste écossaise Jenny Graham en 2018.

"J'ai passé un moment absolu – j'aurais pu continuer et continuer", a partagé Wilcox sur Instagram après son voyage.

La Alaskaine de 38 ans est aguerrie en cyclisme d'ultra-endurance, ayant été la première femme et Américaine à gagner la TransAm, une course de 4 200 miles à travers les États-Unis, en 2016.

Wilcox a également excellé dans le Tour Divide, une course annuelle le long des Rocheuses, et a même remporté la victoire à l'Unbound XL de 350 miles en 2021, ayant déjà parcouru 600 miles pour atteindre le départ de la course.

Pour sa tentative de record du tour du monde, Wilcox a commencé à Chicago et a pédalé jusqu'à New York.

Son voyage a étésemé d'embûches dès le départ. "Le jour 4, j'ai été malade toute la journée, il n'a pas arrêté de pleuvoir et j'ai eu de nombreux crevaisons. J'ai réussi 139 miles, mais c'était brutal", a-t-elle rapporté à son sponsor, SRAM, selon Cycling Weekly.

De New York, Wilcox a volé jusqu'au Portugal, puis a voyagé aux Pays-Bas, passant finalement par l'Allemagne, les Alpes, les Balkans, la Turquie et la Géorgie.

Après un vol à Perth en Australie, elle a pédalé le long de la côte sud jusqu'à Brisbane avant de prendre un avion pour la Nouvelle-Zélande, son dernier arrêt avant de retourner en Amérique du Nord.

De sa ville natale d'Anchorage, Wilcox a pédalé vers le sud jusqu'à Los Angeles, avant de terminer à Chicago le long de la Route 66.

Guinness spécifie qu'un cycliste doit voyager dans la même direction, commencer et finir au même endroit, et couvrir au moins 18 000 miles - la circonférence entière de la Terre - pour qu'une tentative de tour du monde soit considérée comme réussie.

Alors qu'elle approchait de sa destination, Wilcox a exprimé sa gratitude envers ceux qui l'ont encouragée.

"Parfois, j'oublie que je fais le tour du monde à vélo - ça ressemble juste à la balade la plus agréable que j'ai jamais faite. Les pancartes, les acclamations et les sauts enthusiastes sur le bord de la route signifient tout pour moi", a-t-elle déclaré sur Instagram, où ses publications sont gérées par sa femme, la réalisatrice Rugile Kaladyte.

Cependant, le record de Wilcox pourrait ne pas durer longtemps. La cycliste indienne Vedangi Kulkarni est actuellement à environ 4 800 miles de sa propre tentative, visant à terminer dans un délai similaire à celui de l'Américaine.

L'amour de Wilcox pour le cyclisme ne se limite pas à l'Amérique ; elle a également excellé dans le Tour Divide, une course annuelle le long des Rocheuses.

