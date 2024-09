Lady Gaga précise son choix de ne pas contester les rumeurs suggérant qu'elle s'identifie comme un homme.

During un épisode de "What's Next? The Future with Bill Gates" sur Netflix, Lady Gaga a abordé les rumeurs concernant son identité de genre qui ont circulé alors qu'elle gravissait les échelons de la célébrité.

"J'ai parcouru le monde entier", a-t-elle déclaré à Gates. "J'ai fait des concerts et promu ma musique, et dans chaque interview où je me suis assise, il y avait ces étranges rumeurs sur Internet - 'Il y a des rumeurs que vous êtes un homme. Qu'en pensez-vous?'"

En 2011, lors d'une interview avec Anderson Cooper dans "60 Minutes" de CNN, Gaga avait une réponse détendue à de telles questions.

"Il y avait même cette rumeur que vous aviez une partie masculine", a déclaré Cooper.

"Peut-être que oui", a rétorqué Gaga. "Et alors? Ce ne serait pas si mal, n'est-ce pas?"

Gates a poursuivi: "La plupart des artistes auraient probablement publié un communiqué pour mettre fin à ces rumeurs. Mais vous y trouvez de l'humour."

Gaga a répondu avec humour: "Pourquoi diable perdrais-je mon temps à écrire un communiqué de presse sur le fait de savoir si j'ai une partie intime? Mes fans s'en fichent, et moi aussi."

Gaga a expliqué davantage sa raison de ne pas avoir abordé ces rumeurs lors de sa conversation avec Gates.

"La raison pour laquelle je ne l'ai pas abordé, c'est que je ne me sentais pas victime de ce mensonge et je me suis dit: Et si un enfant était accusé de quelque chose comme ça? Ils pourraient penser qu'une figure célèbre comme moi se sentirait embarrassée. J'ai été dans des situations où réfuter une rumeur n'était pas bénéfique pour les autres."

La performer légendaire est maintenant habituée aux fréquentes "fausses informations" qui la concernent.

"Des mensonges sur moi ont été imprimés sans fin", a déclaré Gaga. "Je suis une performer. Je trouve ça plutôt drôle."

Malgré les fausses informations constantes sur elle, Lady Gaga continue de trouver de l'amusement dedans. Sa manière unique de gérer les rumeurs concernant son identité de genre a été un spectacle divertissant pour ses fans.

Lire aussi: