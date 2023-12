Lady Gaga dans le nouveau film de Ridley Scott sur le meurtre de Gucci, selon certaines informations

Selon Deadline, la chanteuse de Born This Way, de son vrai nom Stefani Germanotta, s'apprête à faire équipe avec le cinéaste chevronné Ridley Scott pour son prochain projet.

Scott, qui a réalisé des films à succès comme "Alien", "Blade Runner" et "Gladiator", est prêt à porter au grand écran l'assassinat de Maurizio Gucci, l'ancien directeur de la maison de couture Gucci.

CNN a contacté les représentants de Gaga pour obtenir un commentaire.

Le scénario du film est basé sur le livre "The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" (La maison Gucci : une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité) de Sara Gay Forden. Maurizio Gucci, petit-fils du fondateur de la société Guccio Gucci, était à la tête de la maison de couture italienne avant d'être tué sur les marches de son bureau en 1995.

Gaga, qui est italo-américaine, jouera le rôle de l'ex-femme de Gucci, Patrizia Reggiani, qui a été reconnue coupable d'avoir orchestré son assassinat. La mondaine italienne, qui a eu deux enfants avec le patron de la mode, a purgé une peine de 18 ans avant d'être libérée en 2016.

L'artiste de 33 ans a été acclamée par la critique depuis qu'elle est apparue à l'écran. La star née à New York a fait ses débuts sur grand écran en 2013 dans le film d'action américain "Machete Kills".

En 2015, Gaga a montré ses prouesses d'actrice dans la cinquième saison de la série anthologique à succès de Ryan Murphy, "American Horror Story : Hotel". Sa performance remarquable dans le rôle d'une méchante comtesse lui a valu le prix de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm.

L'une des artistes les plus populaires de l'histoire de la musique, 2019 a peut-être été l'année la plus fructueuse de la carrière de Gaga jusqu'à présent, grâce à son rôle aux côtés de Bradley Cooper dans "A Star Is Born". Lors de la 91e cérémonie des Oscars en février, elle a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour avoir écrit la chanson, Shallow.

"Si vous êtes chez vous, assis sur votre canapé et que vous regardez ce film en ce moment, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un dur labeur", a-t-elle déclaré lors de son discours de remerciement. "J'ai travaillé dur pendant longtemps et il ne s'agit pas de gagner, mais de ne pas abandonner. Si vous avez un rêve, battez-vous pour l'atteindre".

Scott a récemment réalisé le thriller policier "Tout l'argent du monde", avec Christopher Plummer, Michelle Williams et Mark Wahlberg. Ce film mettait en scène l'enlèvement, en 1973, du petit-fils de J. Paul Getty.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com