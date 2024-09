- Lady Gaga attire l'attention

À la première de "Joker : Folie à Deux" à Venise, Lady Gaga (38 ans) a volé la vedette. La chanteuse-actrice a assisté à l'événement aux côtés de son co-vedette Joaquin Phoenix (49 ans), du réalisateur Todd Phillips (53 ans), de son partenaire Michael Polansky (46 ans), et a fait sensation avec sa tenue.

Sa tenue se composait d'un haut en satin moulant et décolleté, ainsi qu'une jupe volumineuse et tourbillonnante qui soulignait ses mouvements. Mais la pièce maîtresse était son accessoire : une création en dentelle majestueuse qui lui voilait les yeux et se transformait en cornes fantastiques au sommet. Vraiment quelque chose que seule Lady Gaga peut porter.

Coiffe Dramatique, Rouge à Lèvres Audacieux, Bijoux Éblouissants

Pour mettre en valeur la coiffe, Gaga a coiffé ses cheveux blonds en un chignon lisse et intelligent à l'arrière du cou. L'accent était incontestablement mis sur son rouge à lèvres profond et intense. Elle a également accessoirisé avec des pièces fortes, telles que de gros boucles d'oreilles en diamants, un collier de perles orné d'un gros pendentif, et sa bague de fiançailles remarquée, tous étincelant sous les projecteurs.

Gaga endosse le rôle de Harley Quinn dans la suite de Joker de 2019. Alors que le personnage a été interprété par plusieurs actrices avant elle, elle exprime sa propre vision du personnage à "Access Hollywood" sur le tapis rouge, en déclarant : "Ma Harley est la mienne et reste authentique pour ce film et ces personnages." Le prochain film, conçu comme un musical, est une expérience incontournable au cinéma, selon Gaga.

