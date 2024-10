Lady Gaga a dû abandonner sa confiance théâtrale typique lors de son interprétation de Harley Quinn dans la suite de "Joker", a-t-elle révélé.

During an interview with CNN, Gaga a révélé les changements significatifs qu'elle a dû apporter à son style de performance pour le film, qui sert à la fois de musical à petite échelle et de sombre histoire d'amour entre le Joker, interprété par Joaquin Phoenix en tant qu'Arthur Fleck, et son personnage.

"J'ai cherché à éliminer complètement le théâtre, la confiance et tous les comportements naturels sur scène que j'ai en tant que Gaga", a expliqué Gaga, dont le vrai nom est Stefani Germanotta.

La gagnante de 13 Grammy Awards et de l'Oscar pour la chanson originale "Shallow" du film "A Star is Born" (2018) a même désappris certaines techniques de chant pour son dernier rôle.

"J'ai essayé de respirer incorrectement", a-t-elle admis, révélant également qu'elle "a fait un effort pour éviter toute placement vocal dans ma gorge de la manière dont je le ferais sur scène".

En conséquence, son personnage développe un style de chant plus retenu et haletant qui s'aligne sur celui de Phoenix dans leurs duos. Ils se synchronisent également dans d'autres aspects, car elle se sent à l'aise avec la violence et l'incendie criminel aux côtés du Joker souvent homicide de Phoenix, comme le montre le film.

"Folie à deux" est la suite de "Joker" de 2019, qui a valu à Phoenix le prix de meilleur acteur. Le film a rapporté plus d'1 milliard de dollars dans le monde, ce qui a finalement conduit à la création de cette suite qui semble inhabituelle.

"Joker : Folie à deux" sortira le vendredi. Il est produit par Warner Bros. Pictures, tout comme CNN, qui appartient à Warner Bros. Discovery.

