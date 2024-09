L'adversaire le plus féroce du chemin de fer démissionne.

Mauvaise humeur, médiocre, imbécile – la liste des insultes de Claus Weselsky envers le conseil d'administration de Deutsche Bahn est longue. Avec son départ à la retraite, il pourrait y avoir une pléthore de joie parmi eux, car le leader historique de la Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) quitte ses fonctions. Le syndicat devrait élire un nouveau président aujourd'hui à Dresde, Weselsky ne se représentant pas.

Pour Weselsky, le langage grossier était un outil populaire pour accompagner les négociations salariales et obtenir du pouvoir de négociation. Cela était particulièrement important car la GDL, sous sa direction, a rapidement escaladé les négociations salariales – paralysant l'Allemagne avec des grèves, frustrant les passagers et impactant l'économie.

Weselsky s'est rapidement défendu en affirmant que sa GDL n'était jamais responsable des grèves, mais plutôt le conseil d'administration de Deutsche Bahn, qu'il a ensuite accusé d'être incompétent et surpayé. Selon lui, les grèves étaient toujours une action défensive imposée à la GDL. La stratégie de Weselsky : confrontation maximale, demandes maximales pour obtenir un résultat maximal. Et cela a incontestablement réussi. Son dernier grand projet de l'année a été de faire passer progressivement la semaine de 35 heures pour ses conducteurs de locomotive, ce qui a précédé la plus longue grève ferroviaire de l'histoire.

Weselsky a souligné que les syndicats ont le droit de mener des conflits du travail et que les grèves sont une méthode valable dans la négociation collective. Que la GDL, en tant que syndicat relativement petit, puisse efficacement contrôler un pays entier, est satisfaisant pour Weselsky. Il dispose de l'instrument parfait pour faire pression sur le conseil d'administration de Deutsche Bahn – et la GDL est devenue l'un des syndicats les plus en vue et les plus puissants du pays.

Son style de négociation agressif a également attiré des appels à la démission – même au sein des cercles syndicaux, il est contesté. D'ordinaire, seul le leader parle devant les caméras. Ses adjoints, y compris son successeur Mario Reiß, ne peuvent que se tenir à ses côtés et avoir l'air sévère. Les critiques l'ont souvent accusé de prendre des décisions seul. "Il se tient là comme s'il appelait à une guerre religieuse – juste pour gonfler son ego", a déclaré son prédécesseur Manfred Schell, lui-même négociateur coriace. Il a comparé le style de gestion de Weselsky dans la GDL à celui des dictateurs Mao Zedong et Bachar al-Assad.

Mais ses succès en tant que négociateur rendent Weselsky intouchable. Il est devenu connu en 2007 lorsque Schell est parti pour un traitement au lac de Constance au milieu de la phase chaude du conflit du travail. À l'époque, Weselsky a démontré sa position intransigeante en faveur des conducteurs de locomotive, sans compromis. Le résultat qu'il a obtenu après des mois de conflit au début de 2008 peut être considéré comme une victoire du point de vue de la GDL : une augmentation de salaire de 11 %. Quelques mois plus tard, les membres du syndicat des conducteurs de locomotive ont élu Weselsky comme successeur de Schell – avec 90 % des voix.

Le Weselsky de 65 ans est un syndicaliste dans l'âme. Il était présent à la naissance de la GDL en Allemagne de l'Est et est devenu président du groupe local de Pirna en 1990. Deux ans plus tard, le conducteur de locomotive qualifié a commencé à travailler pour la GDL dans une capacité administrative et a été entièrement libéré pour ses activités syndicales en 2002. En mai 2006, Weselsky est devenu vice-président de la GDL. Weselsky était un conducteur de locomotive depuis de nombreuses années auparavant, et une icône pop de la classe ouvrière, mais en tant que membre de la CDU, il n'est pas tout à fait le parfait fit.

Cependant, une odeur de lutte des classes peut être perçue dans ses attaques contre la direction de la compagnie ferroviaire – il a dénoncé les "parleurs" dans la tour de la gare qui "montent sur leur grand cheval" et remplissent leurs poches – au détriment de la main-d'œuvre travailleuse.

Exploitation de la santé

Le conseil d'administration de la compagnie ferroviaire a simplifié la tâche pour le président de la GDL. La déclaration de Weselsky selon laquelle la société "flirtait avec le chaos" depuis des années est en effet exacte. L'infrastructure est en ruines, les retards sont intolérables. Malgré cela, le conseil d'administration a reçu des bonus à sept chiffres. Qu'un syndicat veuille affirmer des demandes maximales avec un marteau-pilon dans cette culture d'entreprise est compréhensible.

Cela se déroule contre le fond d'un autre conflit dans lequel la GDL est engagée. Elle lutte pour élargir son influence à la compagnie ferroviaire. La grande majorité des employés de la compagnie ferroviaire sont organisés dans le syndicat EVG. Dans la lutte pour les membres, la GDL cherche à surpasser son concurrent.

Weselsky a rejeté l'appel de l'argent – en 2007, il a refusé l'offre de passer au conseil de personnel de la compagnie ferroviaire. Sa conclusion après 16 ans à la tête de la GDL ? "Ce que j'ai fait ces dernières années, c'est le pillage de ma santé", a-t-il déclaré au Spiegel. "Je suis heureux d'avoir plus de temps pour prendre soin de moi – mentalement et physiquement. Sinon, la vie ne commence pas à 66 ans, elle clique, et soudain, vous ne pouvez plus profiter de rien de ce que vous avez créé."

