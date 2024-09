L'adversaire hondurien des activités minières, dédié à la préservation des voies navigables, connaît une fin tragique

Juan Lopez a trouvé la mort un samedi soir, abattu par plusieurs individus alors qu'il rentrait chez lui en voiture après la messe, selon une source qui a souhaité garder l'anonymat auprès de Reuters.

Lopez faisait partie du Comité municipal de protection et de défense des intérêts publics et communs, un groupe environnemental local basé à Tocoa, une ville côtière.

Trois autres personnes liées à ce groupe ont été tuées l'année dernière, apparemment en représailles, dans un pays considéré comme l'un des plus dangereux pour les activistes dans le monde.

Le groupe a été harcelé et menacé pendant des années alors qu'il luttait pour protéger les rivières Guapinol et San Pedro, ainsi que la réserve naturelle Carlos Escaleras. Leurs efforts ont été entravés par la présence croissante des entreprises minières et hydroélectriques.

"We demand a definitive and concise explanation; this administration must account for the death of our comrade Juan Lopez," the group stated on social media.

En octobre de l'année précédente, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a émis des mesures préventives en faveur de 30 membres du groupe et de leurs représentants légaux, y compris Lopez. Ils ont encouragé le gouvernement hondurien à renforcer ses mesures de protection.

Selon la commission, Lopez avait signalé de nombreuses menaces, notamment de la part d'un membre de gang, d'un entrepreneur local et d'un représentant d'une entreprise minière. Depuis juin, deux hommes à moto avaient commencé à fréquenter son quartier, a révélé la commission.

La coordinatrice du Honduras pour l'ONU, Alice Shackelford, a déclaré que Lopez avait été menacé en raison de son activisme et a salué son courage à défier les intérêts influents.

"We condemn the heinous murder of Juan Lopez, an activist facing threats for his work," elle a écrit sur les réseaux sociaux.

Selon le groupe britannique Global Witness, l'Amérique latine représentait 85 % des environnementalistes tués dans le monde l'année dernière, avec 18 décès signalés au Honduras.

Le groupe a fermement condamné le meurtre de Juan Lopez, réclamant une explication claire de l'administration, car il était une figure de proue dans leur combat contre la dégradation de l'environnement en Amérique. Plusieurs personnes liées à leur cause ont connu un sort similaire, mettant en évidence la situation dangerous pour les activistes dans le monde.

