L'adolescente Marketa Vondrousova affrontera Ashleigh Barty en finale de Roland-Garros

Vondrousova, 19 ans, est devenue la première adolescente à atteindre une finale à Roland Garros depuis la Serbe Ana Ivanovic en 2007, après avoir battu la Britannique Johanna Konta 7-5 7-6 (7-2) sur le nouveau court Simonne-Mathieu.

L'Australienne Barty a disputé un match dramatique en trois sets contre l'Américaine Amanda Anisimova, âgée de 17 ans, avant de s'imposer 6-7 6-3 6-3 sur le court Suzanne-Lenglen.

Les demi-finales de vendredi ont marqué la première fois que deux adolescentes ont atteint le dernier carré d'un tournoi majeur depuis l'US Open 2009, alors que le tableau féminin a continué à offrir un merveilleux divertissement à Paris.

Les demi-finales n'ayant pu être jouées mercredi en raison de la pluie, elles ont été repoussées à vendredi, le même jour que les demi-finales du simple messieurs sur le court Philippe-Chatrier.

Mais la décision des organisateurs de déplacer les demi-finales du simple dames loin du court principal de Roland Garros a été qualifiée d '"injuste et inappropriée" par la Women's Tennis Association (WTA) jeudi.

Vondrousova à la lutte

Vondrousova a commencé lentement et a été menée 3-5 dans le premier set contre Konta, qui visait à devenir la première Britannique à atteindre une finale de grand chelem depuis 1977.

Cependant, la Tchèque s'est battue pour remporter le set et est revenue de l'arrière dans le deuxième set pour devenir la première adolescente à atteindre une finale de grand chelem depuis la Danoise Caroline Wozniacki à l'US Open 2009.

Elle est également en lice pour devenir la première adolescente à remporter un titre majeur depuis Maria Sharapova, qui avait 19 ans lorsqu'elle a remporté l'US Open 2006.

Elle deviendrait également la première adolescente à remporter Roland-Garros depuis qu'Iva Majoli, 19 ans, a battu Martina Hingis, 16 ans, en 1997.

Vondrousova, qui n'est pas encore tête de série, n'a pas encore perdu un set dans le tournoi cette année et a bien supporté la pression initiale dans des conditions de vent violent.

"C'était un match très difficile aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir gardé mon sang-froid à la fin. Je suis très contente de tout ce qui se passe ici", a déclaré Vondrousova, qui n'a jamais dépassé le quatrième tour d'un tournoi du Grand Chelem.

Konta a ajouté : "C'est toujours difficile de perdre un match, n'importe quel match, et toujours difficile de perdre des matches où vous avez des opportunités et des chances".

Le rêve s'arrête pour Anisimova

L'Américaine Anisimova, qui est devenue la plus jeune demi-finaliste du tournoi depuis 13 ans, a fait bonne figure dans sa première demi-finale, mais n'a pas réussi à se défaire de Barty.

L'Australienne de 23 ans, qui s'est retirée du jeu en 2014 pour jouer au cricket, a pris une avance de 5-0 dans le premier set, mais Anisimova s'est ressaisie pour produire un match classique.

Sans se laisser décourager par ses débuts hésitants, l'adolescente a remporté six jeux sur le rebond et la première manche s'est terminée par un jeu décisif qu'Anisimova a remporté bien qu'elle ait été menée une fois de plus.

Forte de sa confiance, l'Américaine a pris une avance de 3-0 dans le deuxième set, mais elle a perdu les six jeux suivants, ce qui a permis à Barty de remporter le set et d'égaliser.

Le troisième set a été relativement simple, Barty faisant le break très tôt et tenant bon face à une Anisimova très résistante.

Le meilleur résultat de Barty dans un tournoi du Grand Chelem en simple était un quart de finale perdu à l'Open d'Australie de cette année.

Source: edition.cnn.com