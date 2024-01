L'adolescent Holger Rune surprend Novak Djokovic et remporte le Masters de Paris

Rune, 19 ans, qui participait à sa première finale d'un Masters 1000, a perdu le premier set et a remonté un break de retard dans le deuxième pour égaliser.

Il a ensuite dû tenir bon dans le jeu décisif, faisant le break pour mener 6-5 avant de sauver six balles de break pour remporter le plus grand titre de sa carrière.

Cette victoire fait de Rune le plus jeune champion de Paris depuis Boris Becker en 1986 et lui permet d'entrer dans le top 10 du classement mondial pour la première fois.

"Je voudrais commencer par dire un grand bravo à Novak", a-t-il déclaré à Djokovic, de 16 ans son aîné, lors de l'entretien d'après-match.

"Tu es l'un de mes joueurs préférés, je te regarde depuis que je suis tout petit, je m'entraîne avec toi. C'est un plaisir de pouvoir partager le terrain avec toi maintenant".

Dans le sillage de Carlos Alcaraz, 19 ans, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem à l'US Open en septembre, Rune s'apprête à rejoindre l'Espagnol parmi les étoiles montantes du tennis mondial.

Djokovic avait déclaré avant la finale de dimanche que Rune "me faisait penser à moi", et en finale, le Danois a dû canaliser la force mentale et l'attitude de ne jamais s'avouer vaincu qui ont caractérisé une grande partie de la carrière de Djokovic.

Cette victoire est venue couronner une superbe semaine pour Rune, qui a battu cinq joueurs du top 10 au cours du tournoi, tout en sauvant des balles de match contre Stan Wawrinka au premier tour.

Lorsqu'il a remporté un match épique de 16 minutes pour compléter la victoire contre Djokovic, Rune s'est couché sur le sol et s'est couvert les mains sur le visage, incrédule.

"Si vous m'aviez dit il y a quatre semaines que je serais dans le top 10 ? Je serais comme : Je me serais dit : "Quoi, désolé ?"", a-t-il déclaré. "Maintenant, je suis là et je suis très fier.

Source: edition.cnn.com