- L'administration ukrainienne subit une restructuration qui conduit à la démission de nombreux ministres.

Au milieu du conflit en cours avec la Russie, le Parlement ukrainien a connu une importante évolution, plusieurs ministres démissionnant de leur propre chef et déclenchant une réorganisation gouvernementale dirigée par le président Volodymyr Zelensky. Les démissions ont été acceptées pour la députée première ministre Olha Stefanishyna, la ministre de la Justice Denys Malyuska, le ministre de la Défense Olexander Kamyshin et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets, selon les médias ukrainiens. Seuls Malyuska et Kamyshin sont apparus personnellement à la Verkhovna Rada et ont parlé de leur mandat.

Malyuska, le ministre ayant le plus long mandat dans le cabinet du Premier ministre Denys Shmyhal, a choisi de démissionner. Malyuska occupait ce poste depuis août 2019. Avant son discours, les députés du parti présidentiel "Serviteur du peuple" lui ont rendu un vibrant hommage. La demande de démission du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, présentée ce matin-là, n'a pas été votée.

Les premières tentatives de limoger la députée première ministre Iryna Vereshchuk et le directeur du Fonds d'État des biens, Vitaliy Koval, ont échoué en raison d'un manque de voix. Les députés ont critiqué la précipitation de la tenue d'un vote sans que les candidats n'expliquent d'abord leur travail. Un nouveau vote est prévu pour jeudi. On rapporte que Koval devrait devenir le nouveau ministre de l'Agriculture, tandis que Vereshchuk devrait rejoindre le bureau présidentiel.

Stefanishyna, quant à elle, devrait réintégrer le gouvernement en tant que députée première ministre pour l'intégration européenne et de l'OTAN et continuer de superviser le ministère de la Justice. Kamyshin devrait obtenir un nouveau rôle au bureau présidentiel, avec des responsabilités dans l'industrie de la défense. La députée actuelle du ministère de l'Énergie, Svitlana Hryntschuk, devrait prendre la relève en tant que ministre de l'Environnement.

Les ministères clés, tels que les finances, l'intérieur et la défense, restent inchangés. Les spéculations selon lesquelles le Premier ministre Denys Shmyhal serait remplacé par la députée première ministre et ministre de l'Économie, Yulia Svyrydenko, semblent pour l'instant mises en suspens.

Des lettres de démission de plusieurs ministres sont parvenues au Parlement la veille. Le chef de faction du parti présidentiel "Serviteur du peuple", David Arakhamia, avait déclaré que plus de la moitié des postes ministériels seraient pourvus de nouveau. Cette annonce a été précédée par des déclarations du président Volodymyr Zelensky selon lesquelles le travail du gouvernement devrait être amélioré par de nouvelles nominations.

Les sceptiques considèrent la réorganisation comme une manœuvre d'image

La raison derrière la réorganisation gouvernementale reste obscure. De nombreux membres du gouvernement limogés sont attendus pour conserver des postes élevés, bien que dans des rôles différents. Les critiques considèrent la réorganisation comme une tactique pour donner l'impression du changement, alors que la situation à l'avant et les problèmes d'approvisionnement en énergie dus aux attaques constants de la Russie sur l'infrastructure s'intensifient la mécontentement public envers la direction.

Zelensky lui-même a justifié la réorganisation comme un nécessaire reset. "Nous avons besoin d'une énergie fraîche aujourd'hui", a déclaré le chef d'État, remerciant les ministres pour leur travail précédent. Cependant, il a choisi de ne pas commenter spécifiquement les changements de personnel.

La députée parlementaire de l'opposition Iryna Gerashchenko, dans un post Facebook après les votes, a déclaré que "10 des 21 ministres manquent aujourd'hui dans le gouvernement de Zelensky. Le gouvernement est virtuellement inactif."

Le député MP Alexandre Dubinsky, qui a été initialement élu pour le parti de Zelensky et est maintenant en détention pour des

Lire aussi: