L'administration Trump et JD Vance propagent des allégations trompeuses concernant la consommation présumée d'animaux par les migrants haïtiens comme nourriture.

La dernière étape d'une campagne axée sur des messages à connotation raciale consiste à attaquer la lignée raciale de la Vice-présidente Kamala Harris et à intimider ses politiques migratoires.

Le focus est sur Springfield, Ohio, qui a connu une importante immigration haïtienne ces derniers temps, fuyant leur nation caraïbe confrontée à des catastrophes naturelles chroniques, des assassinats politiques et la domination des gangs.

Un post dans un groupe Facebook de Springfield affirme qu'une voisine a découvert son chat disparu pendu à un arbre sur la propriété d'un voisin haïtien, prétendument pour être consommé, selon le Springfield News-Sun. Cette rumeur a été propagée par les médias conservateurs et diffusée sur X, gagnant une grande popularité lundi.

"Trump déportera les migrants qui mangent des animaux de compagnie", a annoncé le compte de campagne de Trump sur X. "Kamala Harris les enverra dans votre ville prochaine. Choisissez judicieusement, Amérique."

Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a publié une image montrant deux chatons en train de se câliner. L'inscription au-dessus de l'image dit : "Votez pour Trump pour empêcher les immigrants haïtiens de nous dévorer."

Vance a partagé une vidéo discutant de la migration vers l'Ohio lors d'une audition récente. "Des rapports ont fait état d'animaux de compagnie enlevés et mangés par des illégaux", a-t-il déclaré. "Où est notre gestionnaire frontalier?" Certaines plateformes ont diffusé des images générées par AI montrant Trump tenant un chat poursuivi par une foule d'hommes noirs.

Des allégations non vérifiées aboutissent à un jeu chaotique de transmission de messages, provenant d'un groupe Facebook local et se propageant jusqu'aux médias conservateurs de haut niveau et au parti républicain. Ils ont pris de l'ampleur sur X, que le propriétaire Elon Musk a approuvé et partagé des mémes pour promouvoir des allégations fausses.

Certains comptes ont partagé des images de caméras portatives pour renforcer leurs allégations, mais ces images provenaient de Canton, Ohio, à plus de 170 miles de Springfield.

Dans un communiqué à CNN, les autorités de la ville de Springfield ont confirmé "l'absence de preuves tangibles ou d'allégations spécifiques concernant des animaux de compagnie maltraités ou abusés par les habitants de la communauté étrangère".

Les autorités de la ville de Springfield estiment qu'environ 12 000 à 15 000 immigrants résident dans le comté où se trouve la ville. Les immigrants haïtiens possèdent des permis temporaires dans le cadre du programme de parole migratoire tout en attendant le statut de protection temporaire, comme l'ont déclaré les autorités de la ville.

En réponse aux demandes lundi, un porte-parole de Vance a déclaré avoir reçu de nombreux messages de citoyens de Springfield exprimant leurs préoccupations et que le tweet de Vance reflète leurs soucis.

"Les résidents ont contacté le sénateur Vance pour exprimer leurs préoccupations concernant la criminalité et les accidents de la circulation, ainsi que le sentiment d'insécurité dans leurs propres

