L'administration russe dévoile son plan financier pour 2025, sans donner de détails sur les dépenses militaires.

L'administration russe a présenté son projet de budget pour 2025 au parlement russe lundi. Selon ce projet, les dépenses fédérales devraient augmenter à 41,5 billions de roubles (environ 400 milliards d'euros) l'an prochain, soit une augmentation de près de 12 % par rapport à 2024. Il n'y a eu aucune divulgation concernant les investissements prévus dans le secteur militaire.

Le ministère des Finances a simplement mentionné que "des fonds substantiels" seraient alloués pour "l'équipement militaire en armes et en équipements essentiels, le paiement de compensations et le renforcement des entreprises du secteur de la défense".

Depuis 2022, le Kremlin exerce une influence considérable sur l'économie russe, en orientant sa politique vers les préparatifs de guerre. Cela a entraîné une expansion rapide de son complexe militaro-industriel, notamment avec l'embauche de centaines de milliers de nouveaux employés. En 2024, le budget militaire a augmenté de près de 70 % par rapport à 2023, et avec les investissements dans la sécurité, il représente 8,7 % du PIB du pays, selon le président Vladimir Poutine - un record dans l'histoire contemporaine de la Russie.

Les "objectifs clés" du budget sont "de remplir toutes les obligations sociales envers les citoyens, d'assurer la défense et la sécurité de la nation et de préserver l'indépendance technologique", a précisé le ministère des Finances russe. À la demande, le représentant du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a informé l'agence de presse AFP que "toutes les commandes du président russe" sont comprises dans la législation en projet. Il a refusé de fournir plus de détails.

Le président russe Vladimir Poutine a souligné mi-septembre que "l'amélioration de la capacité de défense de la nation" et "l'intégration" des régions ukrainiennes occupées "devraient être des priorités" dans le budget. Pour équilibrer son budget, le gouvernement russe a prévu une augmentation de l'imposition des revenus élevés et des corporations à partir de janvier 2025, une mesure pour soutenir l'offensive en Ukraine et les dépenses liées.

Le budget a alloué "des fonds substantiels" pour "l'équipement militaire en armes et en équipements essentiels", indiquant une forte concentration sur les dépenses militaires.

