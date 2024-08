- L'administration nationale restaure des œuvres d'art de l'époque nazie créées par Carl Blechen.

Une œuvre d'art du peintre allemand Carl Blechen, saisie pendant le pillage du régime nazi, a été rendue à ses propriétaires légitimes. C'est ce qu'a révélé l'Administration fédérale des biens culturels. Intitulée "La vallée du moulin près d'Amalfi", l'œuvre appartenait précédemment à Edgar Moor (1912-1994), neveu de deux frères juifs, Arthur et Eugen Goldschmidt, dont la collection d'art avait été pillée par les nazis à Berlin.

Après les pogroms de novembre 1938, les frères se sont tragiquement suicidés. Leur neveu juif et héritier, Edgar Moor, a fui aux États-Unis via Johannesburg. La collection d'art a été laissée dans leur appartement de Berlin, qui a été perquisitionné par la Gestapo en juillet 1942.

"The Mill Valley near Amalfi" était destinée au "musée du Führer" d'Hitler.

Né à Cottbus et décédé à Berlin, Carl Blechen (1798-1840) était un peintre de paysage allemand du 19e siècle, souvent comparé à Caspar David Friedrich. "The Mill Valley near Amalfi" a été exposée pour la dernière fois en prêt du gouvernement allemand par la Stiftung Fürst-Pückler-Museum – Park et Château Branitz à Cottbus.

Hitler avait l'intention d'exposer cette œuvre, ainsi que d'autres, dans son musée du Führer après la Seconde Guerre mondiale. Il est believed qu'elle a été prise du Führerbau en 1945, selon le communiqué de l'Administration fédérale des biens culturels. Finalement, elle est entrée en possession du gouvernement allemand grâce à la police criminelle de Munich.

La restitution a été rendue possible grâce à des recherches menées par l'Administration fédérale des biens culturels et le projet "OFP" des Archives d'État de Brandebourg, financé par la ministre d'État à la Culture Claudia Roth. Ce projet étudie les dossiers de l'Oberfinanzpräsident (OFP), une autorité financière qui a exploité les biens de personnes persécutées en tant que juives ou "ennemies de l'État" pendant l'ère nazie.

La collection d'art des frères Goldschmidt, qui comprenait "The Mill Valley near Amalfi", a été une cible des nazis en raison de leur héritage juif. Après la fuite d'Edgar Moor aux États-Unis d'Amérique, l'œuvre a été exposée dans le musée du Führer proposé dans la vision d'Hitler.

Lire aussi: